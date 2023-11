Neuer-Prognose lässt aufhorchen

IMAGO/Mladen Lackovic

Kehrt Manuel Neuer vom FC Bayern ins Tor der Nationalmannschaft zurück?

Noch immer ist unklar, ob und wann Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern nach seiner monatelangen Verletzung auch ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückkehrt. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat dazu eine klare Meinung.

"Grundsätzlich ist die Tür für jeden offen. Aber im Frühjahr wird Manuel Neuer eine große und wichtige Personalie sein, solange er gesund bleibt", sagte der 50-Jährige im Interview mit "Sky".

Für die letztlich desaströs verlaufene zurückliegende Länderspielphase mit den Pleiten gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Neuer verzichtet, laut eigener Aussage aus Schonungsgründen, nachdem dieser erst Ende Oktober sein Comeback gegeben hatte.

"Das war eine gemeinsame Entscheidung", schilderte der ehemalige Chefcoach des FC Bayern. Es gebe "klare Statistiken, die nach so einer schweren Verletzung belegbar sind. Dann sind die ersten Spiele sehr, sehr gut – dann ist klar, dass ein kleines Loch kommt, in dem eine Gefahr muskulärer Verletzungen besteht."

Mit Blick auf die Zukunft Neuers im DFB-Team erklärte Nagelsmann: "Wir hoffen alle, dass er bis zur nächsten Länderspielpause (im März, Anm. d. Red.) extrem konstant spielt, dann sehen die Vorzeichen schon wieder ganz anders aus."

Nationalmannschaft braucht Spieler, "die dazwischenfunken"

Besonders als Führungsspieler könnte Neuer in der strauchelnden Nationalmannschaft wichtig sein, auch wenn Hamann kein akutes Mentalitätsproblem sieht.

"Ich würde den Spielern die Mentalität nicht absprechen, weil viele in ihren Vereinen zeigen, dass sie es können. Ob es ein Mats Hummels oder ein Jonathan Tah ist - wichtig ist, dass sie es zusammen machen", so der langjährige England-Legionär.

Im Feld sieht Hamann ein Defizit in Sachen Wehrhaftigkeit in der DFB-Elf. "Wir brauchen keine Spieler, die marschieren, sondern die dazwischenfunken. Im Moment versuchen wir den Fußball zu spielen, den Spanien vor 15 Jahren als Wundermannschaft gespielt hat, nur mit dem Unterschied, dass wir nicht halb so gut sind", kritisierte der Ex-Profi.