Wie realistisch ist ein Müller-Abgang vom FC Bayern?

Kehrt Thomas Müller (r.) seinem FC Bayern den Rücken?

In der Länderspielpause nahmen die Spekulationen um einen möglichen Abschied von Thomas Müller vom FC Bayern gehörig Fahrt auf.

Wie ist die Situation bei Müller, welche Gerüchte gibt es? Was spricht für und was spricht gegen einen Wechsel des Ur-Münchners im Sommer? sport.de beantwortet die drängendsten Fragen zu der brisanten Personalie.

Wie ist die Situation bei Thomas Müller?

Fakt ist: Im Sommer läuft der Vertrag des 34-Jährigen bei seinem Herzensverein aus. Konkrete Gespräche über eine Verlängerung soll es bislang nicht geben.

Fakt ist auch: Thomas Müller will seine Karriere im Sommer noch nicht beenden. "Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan", bestätigte der Weltmeister von 2014 zuletzt gegenüber "Sport Bild. "Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen – ich hoffe, das sieht man."

Auch für Trainer Thomas Tuchel ist es "selbstverständlich, dass er weiterspielen will", da Müller "topfit" und hochmotiviert sei. "Er ist Fußballer durch und durch. Wieso sollte er auf dem allerhöchsten Niveau nicht weiterspielen?"

Bezüglich der Zukunftsplanung mit dem Nationalspieler ließ sich der Chefcoach des FC Bayern allerdings nicht in die Karten blicken. "Jetzt ist gerade einmal November. Deswegen ist die Entscheidung, welche Rolle er künftig einnimmt, jetzt noch nicht getroffen. Er ist ein fixer Bestandteil unserer Mannschaft, eine Ikone für den Klub, eine spielende Legende und deshalb bekommt er von uns den maximalen Respekt".

Ein klares Bekenntnis zu einer Müller-Verlängerung ist das nicht.

Welche Gerüchte ranken sich um Thomas Müllers Zukunft?

"Sport Bild" berichtete in der Ausgabe am vergangenen Mittwoch über ein zurückliegendes Interesse von Manchester United an Müller, das wieder aufflammen könnte.

Bevorzugte Option des Routiniers soll im Falle eines Abgangs vom FC Bayern aber demnach ein Wechsel innerhalb der Bundesliga sein - ein bislang unvorstellbares Szenario.

Transfer-Experte Florian Plettenberg von "Sky" stellt die Lage entspannter dar. "Wir können sagen, dass Manchester United gerade nicht aktiv um Müller wirbt. Das ist kein Thema, weder für den Winter, noch für den kommenden Sommer", erklärte der Reporter.

Müller plane auch "nicht mit einem Wechsel innerhalb der Bundesliga", so Plettenberg. Stattdessen sei eine erneute Verlängerung beim FC Bayern um ein Jahr wahrscheinlich, erklärte der Insider, "wenn man sich einigt - und das wollen alle Beteiligten".

Was spricht für einen Abgang von Thomas Müller vom FC Bayern?

Unter Tuchel ist Müller nicht mehr gesetzt. Kingsley Coman, Leroy Sané und Jamal Musiala sind stattdessen die bevorzugten Nebenleute für Torjäger Harry Kane - und präsentieren sich allesamt in Top-Form.

Müller bekomme aktuell "sicher nicht die Spielminuten, die ihn glücklich machen", räumte Tuchel ein. "Trotzdem nehme ich ihn als sehr positiv wahr - als jemanden, der nicht nur Energie braucht, sondern auch gibt."

Dass es in Müller angesichts von wettbewerbsübergreifend nur 485 Einsatzminuten 2023/2024 brodelt, liegt auf der Hand. Zumal er mit sieben Torbeteiligungen (zwei Treffer, fünf Vorlagen) in dieser überschaubaren Zeit bewies, dass er es immer noch drauf hat.

Aus Sicht des FC Bayern spielt auch der finanzielle Aspekt in der Müller-Frage eine Rolle. Gut 20 Millionen Euro soll der Altmeister pro Jahr verdienen. Damit zählt er zu den absoluten Top-Verdienern im Kader. Seine sportliche Rolle spiegelt diese Mega-Summe derzeit nicht wider.

Zur Wahrheit gehört auch, dass der deutsche Rekordmeister unbedingt mit Müllers Offensiv-Konkurrent Jamal Musiala verlängern will, um mögliche Avancen internationaler Top-Klubs abzublocken.

Das Jahresgehalt des 20-Jährigen liegt derzeit angeblich "nur" bei rund acht Millionen Euro pro Jahr. Zuletzt hieß es, im Falle einer Ausdehnung der Zusammenarbeit könnte es verdreifacht werden.

Freiwerdendes Budget dürfte in München also durchaus gerne gesehen sein.

Was spricht gegen einen Abgang von Thomas Müller vom FC Bayern?

Eigentlich ist Thomas Müller in einem anderen Trikot nicht vorstellbar, schon gar nicht in dem eines Bundesliga-Konkurrenten.

Seit mehr als 23 Jahren schnürt der gebürtige Oberbayer inzwischen die Fußballschuhe für den FC Bayern. Sage und schreibe 680 Pflichtspiele (237 Tore, 261 Vorlagen) für die Münchner Profis stehen inzwischen in seiner Vita.

Dazu kommt eine beeindruckende Titelsammlung mit unter anderem zwölf Meisterschaften, sechs DFB-Pokalsiegen und den Champions-League-Triumphen 2013 und 2020.

Müller wäre auch prädestiniert, nach seiner aktiven Laufbahn einen Job im Management des FC Bayern anzutreten. "Wenn ich mir heute einen malen müsste, hätte Thomas gute Chancen. Er bringt alles mit", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß unlängst der "Welt am Sonntag".

Klar ist zudem: Geht Müller im Sommer, verliert der FC Bayern seine letzte echte Identifikationsfigur. Wie eng das Verhältnis des Eigengewächses zu den Fans ist, zeigten die Szenen nach der Pokal-Blamage beim 1. FC Saarbrücken, als Müller als einer der wenigen Profis in die Kurve ging und anschließend seine Teamkollegen für ihr Fernbleiben kritisierte.

Tobias Knoop