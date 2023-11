Klinsmann hatte andere Erwartungen an Kane

IMAGO

Jürgen Klinsmann hat über Harry Kanes Start beim FC Bayern gesprochen

Dass Rekordeinkauf Harry Kane beim FC Bayern einen Traumstart hingelegt hat, ist auch dem früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann nicht entgangen. Die unfassbare Torquote des Angreifers schreibt er nicht zuletzt dem Spielstil der Fußball-Bundesliga zu.

"Mich hat nicht überrascht, dass er sich so schnell beim FC Bayern und in der Bundesliga zurechtfindet. Er ist ein Weltklasse-Stürmer und hat eine sehr stabile Persönlichkeit", schwärmte Klinsmann im Interview mit dem "kicker".

Allerdings sei "diese Top-Quote nicht unbedingt zu erwarten" gewesen, ergänzte der 59-Jährige. In 16 Pflichtspielen war Kane bereits an 28 Treffern direkt beteiligt: 21 Mal netzte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft selbst, sieben Tore bereitete er zudem vor.

Auf die Frage, ob es in der Premier League, die Kane in seiner Zeit bei Tottenham Hotspur kurz und klein geschossen hatte, oder der Bundesliga leichter sei, Tore zu schießen, entgegnete Klinsmann: "Es ist in diesen beiden Ländern auf jeden Fall einfacher als zum Beispiel in Italien. Zwischen England und Deutschland würde ich keine großen Unterschiede machen."

FC Bayern: Kane jagt Lewandowskis Rekordmarke

In München folgte Kane mit einem Jahr Verspätung auf Robert Lewandowski, der 2022 zum FC Barcelona abgewandert war und in Bayerns Sturmzentrum eine große Lücke hinterließ.

"Da würde ich keinen Unterschied machen. Beide sind ziemlich komplett und jede Mannschaft dieser Welt kann froh sein, wenn sie vorne einen solchen Torjäger hat", äußerte sich Klinsmann zum Vergleich zwischen den beiden Neunern.

Lewandowski hält aktuell noch den Torrekord in der Bundesliga, 2020/2021 waren ihm 41 Treffer gelungen. Kane schickt sich an, die Bestmarke auf Anhieb zu knacken.

"Spätestens seit der Rekord von Gerd Müller gebrochen wurde, wissen wir, dass im Fußball kein Rekord für die Ewigkeit ist", gab Klinsmann zu bedenken.