BVB-Star Ryerson: "Das ist das Schlimme"

IMAGO/RHR-FOTO

Julian Ryerson hadert mit der fehlenden Konstanz beim BVB

In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. BVB-Verteidiger Julian Ryerson glaubt dennoch an die Titelchance.

"Die Saison ist ein Marathon, das hat man letztes Jahr schon gesehen", merkte Ryerson in einem "Sky"-Interview an und erinnerte sich an das dramatische Saisonfinale zurück, bei dem der BVB dem FC Bayern die Meisterschaft auf der Zielgeraden überließ: "Als ich kam, waren wir neun Punkte hinter den Bayern und am Ende - leider - zumindest punktgleich, alles ist möglich."

Die Dortmunder "bestechen" in dieser Saison vor allem durch schwankende Leistungen. "Das, was nicht gut bei uns ist, ist diese Inkonstanz", bemängelte auch Ryerson.

Zwei BVB-Pleiten in Folge in der Bundesliga

Auf einen 1:0-Sieg in der Champions League gegen Premier-League-Klub Newcastle United folgte ein 3:3 gegen Eintracht Frankfurt. Nach seinem 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim musste der BVB eine bittere 0:4-Pleite gegen den FC Bayern einstecken.

Nach dem erneuten Sieg gegen Newcastle (2:0) hätte man den Eindruck gewinnen können, die Schwarz-Gelben haben die Klatsche im Bundesliga-Topspiel gut weggesteckt. Doch es folgte die enttäuschende Pleite beim VfB Stuttgart (1:2).

"Gegen Newcastle haben wir es zwei Mal auf den Platz gebracht, dann gegen Stuttgart nicht und das ist das Schlimme", urteilte Ryerson weiter, betone jedoch: "Wir haben aber noch Zeit und viele Spiele vor uns, um das zu verbessern."

Wiedergutmachung will der BVB am Samstag (15:30 Uhr) im Duell gegen Borussia Mönchengladbach betreiben. Vielleicht kommt der Gegner vom Niederrhein zur richtigen Zeit: Borussia Dortmund hat die letzten neun Heimspiele gegen die Fohlen allesamt gewonnen, geht auch beim Aufeinandertreffen am Samstag im Signal Iduna Park als Favorit in die Partie.