VfB-Star erteilt Absage: Dreikampf um Guirassy entfacht

Serhou Guirassy erzielte für den VfB Stuttgart in dieser Saison bereits 15 Liga-Tore

Dank eines fulminanten Saisonstarts und einer im Vertrag festgeschriebenen Ausstiegsklausel brodelt die Gerüchteküche um Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart schon seit Wochen. Drei Klubs bringen sich offenbar in Stellung, eine Absage soll er bereits erteilt haben.

Serhou Guirassy hat im Winter offenbar die Qual der Wahl: Wie "Bild" berichtet, sind gleich drei internationale Topklubs stark an einer Verpflichtung des Stuttgarter Topstürmers interessiert. Die AC Mailand aus der italienischen Serie A, Atlético Madrid aus der spanischen Primera División und Newcastle United aus der englischen Premier League sollen über den 27-Jährigen allesamt nachdenken.

Allen voran Newcastle United war in den vergangenen Wochen in englischen Medien immer wieder als möglicher Abnehmer genannt worden. Wie das Portal "Football Insider" jüngst berichtete, erfülle der Angreifer aus dem Ländle gleich mehrere Kriterien für einen Transfer. Dank der Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro wäre ein Deal im Winter zudem bezahlbar.

VfB Stuttgarts Guirassy erteilt Absage

Guirassy hatte seinerseits keinen Hehl daraus gemacht, Interesse an einem Wechsel nach England zu haben. "Ich kann diese Dinge nicht verbergen – jeder weiß, dass die Premier League zu den konkurrenzstärksten Ligen der Welt gehört. Im Moment will ich keine Türen schließen. Es gibt einige große Teams in Europa und ich fokussiere mich nicht nur auf die Premier League", stellte er zuletzt gegenüber dem "Guardian" klar.

Wie "Bild" derweil ausführt, ist bislang jedoch weder Newcastle noch die AC Mailand oder Atlético Madrid offiziell an die Verantwortlichen des VfB Stuttgart herangetreten.

Unterdessen soll der Stürmer einigen Interessenten bereits eine Absage erteilt haben. An einen Wechsel nach Saudi-Arabien ist Guirassy dem Bericht zufolge nicht interessiert, da er weiter auf absolutem Top-Niveau spielen möchte.