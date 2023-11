FIFA schuld an Bayerns Palhinha-Fiasko?

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Joao Palhinhas Wechsel zum FC Bayern scheiterte im Sommer auf den letzten Metern

Am Deadline Day weilte Joao Palhinha schon in München, nur noch letzte Details waren vor seiner Unterschrift beim FC Bayern zu klären. Auf den letzten Metern scheiterte die Verpflichtung des Wunschsechsers aber noch. Bislang galt die vergebliche Nachfolgersuche beim FC Fulham als Grund für den Transfer-Kollaps, nun macht jedoch ein ganz anderes Gerücht die Runde.

Mehr als 60 Millionen Euro wollte der FC Bayern locker machen, um Trainer Thomas Tuchel die gewünschte "Holding Six" bereitzustellen. Als das Transferfenster am 1. September schloss, herrschte an der Säbener Straße allerdings großer Frust: Kurz vor der Fixierung des Wechsels von Joao Palhinha zum deutschen Rekordmeister wurde der Deal abgeblasen.

Der Portugiese musste kurzerhand zurück nach England zum FC Fulham, wo er wenig später überraschend verlängerte. Gerüchten zufolge will der FC Bayern im Winter dennoch einen neuen Anlauf beim Mittelfeldmann wagen.

Ungeachtet dessen hat Transfer-Insider Fabrizio Romano in einem "Kick"-Livestream jetzt noch einmal über das schlagzeilenträchtige Bayern-Fiasko im Sommer gesprochen. Dabei stellte der Italiener eine überaus pikante These auf.

"Ich denke, was am Deadline Day passierte, war ein FIFA-Fehler und kein Bayern-, Chelsea- oder Fulham-Fehler", erklärte Romano, ohne Details zu nennen: "Das ist verrückt und wir werden das in einem anderen extra Stream besprechen, wahrscheinlich nächste Woche. Aber ich denke nicht, dass es der Fehler der Bayern war."

FC Bayern wegen Kane-Poker ohne Energie?

Romano enthüllte zudem die zwei Hauptgründe für die insgesamt komplizierte Transferperiode beim FC Bayern, die von mehreren Absagen geprägt war.

Einerseits sei da die Trennung von den Führungskräften Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gewesen. "Wenn man so etwas verändert, braucht es einfach etwas Zeit, um in Kontakt mit den Leuten zu kommen, die sich um die Verhandlungen zu kümmern", so Romano.

Andererseits seien die Gespräche über den Wechsel von Harry Kane sehr "kompliziert und zäh" gewesen und habe daher viel "Energie geraubt".