Xabi Alonso angeblich vor Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Laci Perenyi

Xabi Alonso wird beim FC Bayern gehandelt

Trainer-Hammer in der Fußball-Bundesliga? Ein spanischer Journalist verbreitet, Xabi Alonso werde zur kommenden Saison definitiv von Bayer Leverkusen zum FC Bayern wechseln.

Diese Bombe ließ José Álvarez in der TV-Sendung "El Chiringuito de Jugones" platzen. "Ich glaube, dass Xabi Alonso in der nächsten Saison Trainer des FC Bayern wird. Ich glaube es nicht nur, sondern habe auch diese Information", erklärte der Reporter.

Ein Wechsel Alonsos zu Real Madrid, über den in Spanien zuletzt ebenfalls eifrig diskutiert wurde, wäre damit vom Tisch.

Zweifel am Wahrheitsgehalt von Álvarez' brisanter Ankündigung sind allerdings angebracht.

Nach einem überwiegend erfolgreichen Saisonstart sitzt Thomas Tuchel beim FC Bayern eigentlich fest im Sattel. Sich ohne Not und trotz seines bis 2025 laufenden Vertrags vom 50 Jahre alten Übungsleiter zu trennen, wäre daher ein echter Paukenschlag an der Säbener Straße - unabhängig davon, dass es sehr plausibel ist, dass die Verantwortlichen des FC Bayern Alonsos herausragende Arbeit in Leverkusen genau verfolgen und ihn mit Sicherheit als einen möglichen Trainer der Zukunft sehen.

Real Madrid? FC Bayern? Bayer Leverkusen öffnet Tür für Alonso-Abgang

Ob Bayer auch in der kommenden Saison weiter auf den Erfolgscoach setzen kann, wird derweil immer fraglicher.

"Letzten Endes werden wir niemanden zwingen zu bleiben, wenn er nicht bleiben will", erklärte Geschäftsführer Fernando Carro zuletzt gegenüber "talkSPORT". "Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Xabi und er weiß, dass wir ein seriöser Verein sind."

Es stehe zwar entgegen anderslautender Medienberichte über eine Ausstiegsklausel bei Alonso "nichts auf dem Papier, aber manchmal sind auch Vereinbarungen, die nicht auf dem Papier stehen, Vereinbarungen, und wir wissen, dass wir miteinander reden können, wenn er in der Zukunft einen Wechsel braucht", so Carro.

Alonso selbst schloss einen Abschied aus Leverkusen bis jetzt ebenfalls nie kategorisch aus.

Gute Erfahrungen beim FC Bayern und bei Real Madrid

Sowohl den FC Bayern als auch Real Madrid kennt der 41-Jährige bereits aus dem Effeff.

In München spielte er bis zu seinem Karriereende 2017 vier Jahre lang. Davor stand er fünf Jahre bei den Königlichen unter Vertrag.

Bei Real sammelte Alonso zudem erste Erfahrungen im Trainergeschäft, als er 2018/2019 als Jugendcoach fungierte. Über eine Station bei der zweiten Mannschaft seines Heimatvereins Real Sociedad erfolgte im Oktober 2022 dann der Wechsel nach Leverkusen.