Wegen Kim: FC Bayern plant überraschende Premiere

Min-jae Kim (2.v.l.) soll ein Aushängeschild des FC Bayern werden

Im Sommer absolvierte der FC Bayern einen Teil seiner Vorbereitung in Japan und Singapur. Einem Bericht zufolge könnte es den Rekordmeister 2024 schon wieder nach Asien verschlagen.

Weil der Wachstumsmarkt auf dem Kontinent riesig ist, soll der FC Bayern derzeit "das Vorhaben prüfen", vor der nächsten Saison einen Abstecher nach Südkorea zu machen.

Enthüllt wurde die Idee im "Bild"-Podcast "Bayern Insider". Dort wurde auch auf die Sonderrolle von Neuzugang Min-jae Kim verwiesen, der im vergangenen Juli für 50 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel nach München gewechselt war.

In seiner Heimat könne der Innenverteidiger als "hervorragendes Marketing-Zugpferd" dienen, hieß es. Der 27-Jährige gilt nach Tottenhams Heung-min Son als zweitgrößter Fußballer des Landes.

Für den FC Bayern wäre ein Trainingslager in Südkorea eine Premiere. Wie weit die Planungen für den anvisierten Trip bereits fortgeschritten sind, ist allerdings unklar.

FC Bayern peilt Sommer-Besuch in der Schweiz an

In der nahenden Winterpause werden Trainer Thomas Tuchel und seine Schützlinge dagegen überraschend in Deutschland bleiben.

"Da die Liga schon am 12. Januar wieder startet, hätten wir nur vier oder fünf Tage vor Ort gehabt, und für diese kurze Zeit lohnt sich der Aufwand einfach nicht", begründete Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen im "Münchner Merkur" den Verzicht auf eine Rückrunden-Vorbereitung in wärmeren Gefilden.

Im Sommer will der FC Bayern dann aber wieder herumreisen. Neben Südkorea soll auch die Schweiz mögliches Ziel für einen Zwischenstopp sein. Dort ist neben einer Teambuilding-Maßnahme auch ein Testspiel gegen den FC Basel angedacht.

In der Fußball-Bundesliga rangieren die Münchner nach elf Spieltagen auf Tabellenplatz zwei, knapp hinter Primus Bayer Leverkusen. Am Freitagabend (20:30 Uhr) treten die Bayern zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln an.