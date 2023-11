Insider: Sané würde "perfekt" zu Liverpool passen

IMAGO/Mladen Lackovic

Leroy Sané steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag

Leroy Sané zählt beim FC Bayern zu den wichtigsten Offensivspielern in dieser Saison - was das Interesse internationaler Klubs an einer Verpflichtung nur noch verstärkt haben dürfte. Bei der Wahl zwischen zwei englischen Klubs hat der Münchner aber offenbar eine klare Tendenz, weiß ein Transfer-Insider.

Die Chancen auf eine Verpflichtung von Bayern Münchens Leroy Sané sind nach Angaben von "Bild"-Chefreporter Christian Falk gestiegen. Weniger aussichtsreich seien die Avancen seines ehemaligen Arbeitgebers Manchester City, schrieb er in seiner Kolumne für "Caught Offside".

"Die große Frage bei Leroy war immer die nach seiner Mentalität. Das war eine große Diskussion mit Pep Guardiola", erinnerte Falk an Sanés Zeit beim amtierenden Champions-League-Sieger. Der Flügelstürmer war 2016 vom FC Schalke 04 zu Manchester City gewechselt, nach vier Jahren entschied er sich für einen Transfer zum FC Bayern.

Falk habe Gerüchte vernommen, dass ManCity nun erneut über eine Verpflichtung nachdenkt. "Ich habe gehört, dass es eine Option ist, aber auch, dass Sané nicht noch einmal dorthin will", teilte er mit.

Transfer-Insider: Bayerns Sané wäre "perfekt für Liverpool"

Auf der anderen Seite schätzte Falk ein, dass Sané durchaus zum FC Liverpool passen könnte: "Jürgen Klopp ist ein Trainer, der seine Spieler dazu bringen kann, so zu arbeiten, wie man das in Liverpool braucht. Es wäre ein kluger Schachzug für Liverpool, Sané zu holen, denn er hat alles, und wenn man noch eine Arbeitsmentalität hinzufügen kann (die Klopp ihm vielleicht geben kann), wäre er perfekt für Liverpool."

Der technisch versierte und pfeilschnelle Flügelstürmer habe beim FC Bayern eine "enorme Entwicklung gemacht", auch in puncto Rückwärtsbewegung. In der laufenden Bundesliga-Saison ist er mit acht Toren und sechs Vorlagen zudem hinter Harry Kane sowie Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) drittbester Scorer.

Sanés Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer 2025 aus, Gespräche über eine Verlängerung sollen bald geführt werden.