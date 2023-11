Jürgen Klopps Zukunftspläne enthüllt

IMAGO/Paul Currie

Jürgen Klopp arbeitet seit 2015 in der Premier League beim FC Liverpool

Wohl auch, weil seine letzte Vertragsverlängerung beim FC Liverpool bis 2026 inzwischen rund eineinhalb Jahre zurückliegt, mehrten sich zuletzt Spekulationen um Jürgen Klopps Zukunft. Einem Insider zufolge hat der frühere BVB-Coach bei seiner Entscheidung keine Eile.

"Ein neues Vertragsangebot, über das zuletzt berichtet wurde, ist kein großes Thema für Jürgen Klopp im Moment. Es ist nicht sein Plan, es ist zu früh dafür", schrieb der bestens vernetzte "Bild"-Reporter Christian Falk in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside".

Der Journalist ergänzte: "Ich glaube nicht, dass ihn Liverpool unter Druck setzt. Es war für alle sehr überraschend, dass er seinen Vertrag beim letzten Mal so frühzeitig verlängert hat. Diesmal wird es keine Gespräche darüber geben, bevor das Vertragsende näher rückt, denke ich."

2026 wäre Klopp bereits elf Jahre für den Klub von der Merseyside tätig - eine beeindruckende Ära, in der er bisher unter anderem jeweils eine englische Meisterschaft, einen Sieg im FA Cup und im Liga-Pokal sowie einen Champions-League-Titel verzeichnete.

Viele Spekulationen um Jürgen Klopps Zukunft

Immer wieder wird spekuliert, Klopp könne ihm Anschluss an sein England-Engagement die deutsche Fußball-Nationalmannschaft übernehmen - laut Falk ein durchaus realistisches Szenario.

"Das ist ein großes Ziel für ihn in Zukunft, deswegen wird er nicht so früh seinen Vertrag in Liverpool verlängern", betonte der Reporter.

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" hatte Klopp zuletzt zudem mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der 56-Jährige stehe weit oben auf der Wunschliste des spanischen Meisters für den Fall einer Trennung von Chefcoach Xavi, hieß es.

Xabi Alonso von Bayer Leverkusen wiederum wird als möglicher Nachfolger Klopps beim FC Liverpool gehandelt. Allerdings sollen auch Real Madrid sowie der FC Bayern den Spanier auf dem Zettel haben.