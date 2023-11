BVB-Star stellt klare Forderung ans eigene Team

IMAGO/RHR-FOTO

Julian Ryerson spielt mit dem BVB am Samstag gegen Gladbach

Nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen den FC Bayern (0:4) und den VfB Stuttgart (1:2) will Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) unbedingt die Trendwende schaffen. Der Kontrahent aus Gladbach könnte dabei genau zur richtigen Zeit kommen.

Die letzten neun Heimspiele in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach konnte der BVB nämlich allesamt gewinnen. Mit entsprechendem Selbstvertrauen will auch Außenverteidiger Julian Ryerson in die Partie gegen die Fohlenelf gehen, trotz der Negativ-Erlebnisse vor der Länderspielpause.

"Obwohl das letzte Spiel nicht gut von uns war, muss man versuchen, die Stimmung oben zu halten. Es bringt nichts, wenn man zu negativ ist. Man muss versuchen, wieder positiv zu werden und gute Laune zu haben, das hilft uns weiter", meinte der Norweger, der in der bisherigen Bundesliga-Saison achtmal in der BVB-Startelf stand, in einem Interview auf dem YouTube-Channel des BVB.

Auch, wenn das letzte Spiel vor heimischer Kulisse gegen den FC Bayern sang- und klanglos verloren ging, erinnerte Ryerson an die Heimstärke, die die Schwarz-Gelben eigentlich seit Monaten auszeichnet: "Ich freue mich immer auf ein Heimspiel, das ist immer besonders. Eigentlich sind wir eine Macht zu Hause, das spürt man auch auf dem Feld, wenn die Fans hinter uns stehen."

Großer Schwachpunkt der bisherigen Saison bei Borussia Dortmund sei die fehlende Konstanz im eigenen Spiel, das weiß auch der 26-Jährige. Für die kommenden Wochen in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal sei es daher das große Ziel, stabiler und sicherer im eigenen Spiel zu werden: "Das Maximum von uns hat man gegen Newcastle gesehen (zweimal 1:0 für den BVB, Anm. d. Red.). Daran müssen wir anknüpfen und diese Leistung öfter und konstanter bringen."

Julian Ryerson spielt seit Januar dieses Jahres für Borussia Dortmund und hat sich schnell zu einer festen Größe unter Cheftrainer Edin Terzic entwickelt.