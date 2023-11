Karriereende? So lange will Neuer "mindestens" spielen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Manuel Neuer vom FC Bayern denkt noch nicht ans Aufhören

Nach beinahe einjähriger verletzungsbedingter Pause kehrte Manuel Neuer Ende Oktober 2023 ins Tor des FC Bayern zurück. Medial wurde in dieser Zeit nicht selten hinterfragt, ob der 37-Jährige wieder seine alte Klasse erreichen konnte. Im sechsten Spiel nach seinem Comeback hat Neuer nun durchblicken lassen, dass er sich selbst noch nicht auf der Zielgeraden seiner Karriere sieht.

Im Sommer 2024 endet das aktuelle Arbeitspapier von Manuel Neuer beim FC Bayern. Das Ende der Laufbahn markiert der 30. Juni 2024 allerdings nicht. Das stellte Neuer nun nach dem 1:0-Erfolg des FC Bayern gegen den 1. FC Köln am Freitagabend klar.

Nach der Partie mit der Frage konfrontiert, wie lange er seine Karriere noch fortsetzen wolle, erklärte Neuer: "Mindestens so lange wie der Thomas." Gemeint ist Bayern-Urgestein Thomas Müller, der unlängst erklärt hatte, mindestens bis 2025 spielen zu wollen.

"Ich würde mich freuen, wenn es weitergeht", so Neuer weiter: "Das ist natürlich abhängig von der gesundheitlichen Situation. Aber im Moment fühle ich mich besser und besser. Ich muss nicht mehr so viel Nachsorge betreiben wie in den Spielen zuvor."

DFB-Pause hat Star des FC Bayern "gut getan"

Neuer hatte sich nach der Winter-WM 2022 in Katar beim Skitourengehen einen Beinbruch zugezogen. Lange war nicht klar, wann der Routinier ins Tor zurückkehren wird. Es habe sich um "eine ganz schwere Verletzung" gehandelt. "Da muss man sich drum kümmern. Vor dem Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel", umreißt Neuer, dass ihn die Folgen immer noch beschäftigen.

Dass die langjährige deutsche Nummer eins zuletzt zur Schonung nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) nominiert wurde, ist für Neuer übrigens kein Problem. Die Pause habe "gut getan", sein Ziel bleibe zudem weiterhin, bei der Heim-EM 2024 einen Stammplatz im Team zu haben.

Apropos Länderspielpause: Dass die DFB-Elf zwei herbe Dämpfer verkraften musste, ordnet Neuer durchaus als Problem ein. "Wir haben das bittere Los, dass wir so lange warten müssen, bis das nächste Spiel kommt, die nächste Maßnahme kommt", eine solch lange Pause sei "sehr schlecht für uns, ich glaube, das ist auch für ganz Fußballdeutschland schlecht", ergänzte Neuer. Die Niederlagen hätten dazu geführt, "dass die Euphorie, die wir lostreten wollten, nicht überspringen kann auf die Fans".

Was das Problem war, könne er aus der Distanz natürlich nicht beurteilen, er habe jedoch gehört, dass die Stimmung im Team grundsätzlich gut gewesen sei.