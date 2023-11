Hamann teilt wegen Gravenberch gegen den FC Bayern aus

IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Spielte beim FC Bayern keine Rolle und blüht beim FC Liverpool auf: Ryan Gravenberch

Beim FC Bayern spielte Ryan Gravenberch kaum eine Rolle. Beim FC Liverpool blüht der Niederländer dagegen auf. Dietmar Hamann kritisierte den deutschen Rekordmeister nun für den Umgang mit dem Mittelfeldmann.

"Gravenberch macht es überragend bisher. Fast nicht zu glauben, dass er bei Bayern unter zwei Trainern kaum eingesetzt wurde", sagte Hamann in einem Interview mit der "tz".

Im Sommer wechselte Gravenberch für rund 40 Millionen Euro vom FC Bayern an die Anfield Road. Vorausgegangen war dem Deal eine für alle Seiten enttäuschende Spielzeit bei den Münchnern, wo der 21-Jährige nur eine Nebenrolle gespielt hatte.

Unter Teammanager Jürgen Klopp kommt Gravenberch beim FC Liverpool dagegen regelmäßig zum Einsatz und überzeugt dabei.

"Die Leute haben mich früher immer gefragt, wie der ist. Ich konnte es nicht sagen, weil er bei Bayern ja nie gespielt hat", merkte Hamann an und stichelte gegen den FC Bayern: "Jetzt in Liverpool sieht man, was er draufhat: Gravenberch hat eine gute körperliche Präsenz, einen ordentlichen Abschluss und auch ein gewisses Tempo. Wenn man ihn bei Liverpool sieht, fragt man sich wirklich, warum er bei Bayern keine Rolle gespielt hat."

Gravenberch "ein guter Charakter"

Dass Gravenberch seinen Wechselwunsch damals mehrfach öffentlich kommuniziert hat, ist für Hamann kein Problem. "Er hat bei Bayern und anschließend seinen Platz bei der niederländischen Nationalmannschaft verloren, war nicht bei der WM. Nach dem für ihn verkorksten Jahr war es klar, dass er einen Neuanfang machen will", betonte der TV-Experte.

Laut Hamann scheint der Mittelfeld-Youngster "ein guter Charakter" zu sein. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich in München hängen hat lassen. Und jetzt ist er fester Bestandteil in einer Klasse-Mannschaft bei Liverpool", so der frühere Reds-Spieler.