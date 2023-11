Nächster Fabelrekord von Haaland

IMAGO/Conor Molloy/News Images

Erling Haaland sorgt für Rekorde der Superlative

Erling Haaland hat einmal mehr untermauert, dass er schon jetzt zu den besten Stürmern der Fußball-Geschichte gezählt werden muss. Der 23-Jährige erzielte am Samstag gegen den FC Liverpool seinen 50. Premier-League-Treffer im 48. Ligaspiel für Manchester City - ein unfassbarer Rekord.

Der Norweger, der im Sommer 2022 vom BVB zu Manchester City wechselte, erreichte die magische Marke von 50 Ligatreffern in England 17 Spiele schneller als der bisherige Rekordhalter Andrew Cole, der im Trikot von Newcastle United und Manchester United sein 50. Tor im 65. Einsatz erzielte.

Hinter Haaland und Cole folgen Premier-League-Rekordtorschütze Alan Shearer (50 Tore nach 66 Spielen), Ruud van Nistelrooy (50 Tore nach 68 Spielen) und Mohamed Salah sowie Fernando Torres, die jeweils 72 Spiele im englischen Oberhaus benötigten.

"Ein unglaublicher Rekord", postete Manchester City nach dem Treffer auf dem Kurznachrichtendienst X.

Herausragende Quote schon zu BVB-Zeiten

Insgesamt steht Haaland aktuell bei 69 Toren in 71 Pflichtspielen für Manchester City, für den BVB kam der Superstarzuvor ebenfalls auf herausragende 86 Treffer in 89 Partien. Zu Beginn seiner Karriere traf er 20 Mal in 50 Spielen für den norwegischen Klub Molde FK und 29 Mal in 27 Pflicht-Einsätzen für den österreichischen Top-Klub RB Salzburg.

In der deutschen Fußball-Bundesliga ist Haaland nach wie vor der Akteur, der vor seinem 21. Geburtstag die meisten Tore erzielt hat (40 Tore).

In der Champions League steht der Überflieger ebenfalls bei einer irren Ausbeute von 39 Treffern in seinen ersten 34 Spielen. Zum Vergleich: Robert Lewandowski stand nach 20 Spielen in der Königsklasse bei elf Toren, Kylian Mbappé bei zwölf, Harry Kane bei 15 Buden. Haaland hatte nach 20 Spielen 25 mal getroffen.

Ebenfalls beeindruckend: Nach nicht einmal zwei Spielzeiten in England hat Haaland nun schon gegen 20 der 21 aktuellen Liga-Gegner der Cityzens getroffen. Lediglich gegen den FC Brentford verbuchte der Nationalspieler noch keinen Treffer.