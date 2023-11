Trainer-Kehrtwende bei Union Berlin perfekt

IMAGO/Seskimphoto

Nenad Bjelica übernimmt bei Union Berlin

Nenad Bjelica ist neuer Cheftrainer von Union Berlin. Der ehemalige Profi des 1. FC Kaiserslautern tritt die Nachfolge von Urs Fischer an. In den vergangenen Stunden war Raúl noch als Topfavorit gehandelt worden - doch nun die Kehrtwende.

Wie Union Berlin am Sonntagmittag offiziell mitteilte, soll Nenad Bjelica den Verein vor dem Abstieg retten. Über die Vertragslaufzeit machte der Hauptstadtklub zunächst keine Angaben.

Transfer-Experte Gianluca Di Marzio hatte zuvor über das Engagement berichtet, nun ist die Tinte trocken. Der "kicker" hatte am Samstagabend noch vermeldet, wonach sich die "Anzeichen verdichten", dass Raúl an der Alten Försterei anheuert.

Die Wahl von Union Berlin ist nun aber auf Bjelica hinauslaufen. Der Kroate stand zuletzt beim türkischen Klub Trabzonspor an der Seitenlinie, wo er im Oktober entlassen wurde.

Union Berlin: Interimstrainer Grote zurück zur U19

"Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen", wird Union-Präsident Dirk Zingler in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Bjelica erklärte: "Union ist ein sehr gut geführter Klub in einer der Top-Ligen in Europa. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen. Auf diese Herausforderung freue ich mich."

Interimstrainer Marco Grote übernimmt bei Union Berlin wieder die U19-Mannschaft. Assistentin Marie-Louise Eta soll vorerst Co-Trainerin bei den Profis bleiben.

Union Berlin rangiert in der Fußball-Bundesliga derzeit auf dem vorletzten Platz und befindet sich in Abstiegsnot. Am Samstag spielten die Köpenicker 1:1 gegen den FC Augsburg.