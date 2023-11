Trainer-Kehrtwende bei Union Berlin?

IMAGO/Seskimphoto

Nenad Bjelica könnte bei Union Berlin übernehmen

Wer wird neuer Cheftrainer von Union Berlin? In den vergangenen Stunden wurde Raúl als Topfavorit auf den vakanten Posten gehandelt. Nun könnte es aber angeblich zu einer Kehrtwende kommen.

Laut Transfer-Experte Gianluca Di Marzio soll Nenad Bjelica neuer Coach von Union Berlin werden. Der 52-Jährige stünde kurz vor einem Engagement bei den Eisernen, behauptet der italienische Journalist.

Der "kicker" hatte unlängst berichtet, dass noch am Sonntag der neue Trainer von Union Berlin vorgestellt werden soll. Demnach würden sich die "Anzeichen verdichten", dass es sich dabei um Raúl handelt, so das Fachmagazin.

Der Spanier trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Real Madrid. Zuletzt wurde Raúl bei seinem Ex-Klub FC Schalke 04 gehandelt, die Königsblauen verpflichteten jedoch Karel Geraerts.

Di Marzio zufolge könnte die Wahl von Union Berlin nun aber auf Bjelica hinauslaufen. Der Kroate stand zuletzt beim türkischen Klub Trabzonspor an der Seitenlinie, wo er im Oktober entlassen wurde.

So läuft die Trainersuche bei Union Berlin

"Jeder, der in die Alte Försterei kommt, weiß, was ihn hier erwartet. Am Ende muss es ein Trainer sein, der Authentizität hat, der einen klaren Weg hat. Dann werden wir auch zusammenfinden", kommentierte Union-Präsident Dirk Zingler die Trainersuche am Samstag bei "Sky".

Die Köpenicker hatten sich während der Länderspielpause von Urs Fischer getrennt. Beim jüngsten 1:1 gegen den FC Augsburg fungierten Marco Grote und Marie-Louise Eta als Interimsduo. "Ich gehe jetzt erst mal davon aus, dass wir das Spiel gegen Braga auch begleiten", sagte Grote nach dem Schlusspfiff.

Union Berlin trifft in der Champions League am Mittwochabend (21 Uhr) auswärts auf den SC Braga. Die Berliner kämpfen in ihrer Gruppe noch um das Überwintern in der Europa League. In der Bundesliga hat der Klub die Rote Laterne an den 1. FC Köln abgegeben.