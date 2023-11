"Brandrede" von BVB-Boss durchgesickert

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer des BVB

Borussia Dortmund ist in der Fußball-Bundesliga einem erneuten Rückschlag entgangen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke soll sich vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Appell an die Mannschaft gerichtet haben.

"Bild" berichtet von einer "Brandrede", die Watzke in der Kabine abgehalten habe. Der 64-Jährige wollte den BVB nach den vorausgegangenen Bundesliga-Pleiten gegen den FC Bayern (0:4) sowie VfB Stuttgart (1:2) wohl aufwecken.

Die Maßnahme des Geschäftsführers zeigte am Samstagnachmittag Wirkung. Die Schwarz-Gelben drehten einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand gegen Gladbach noch in einen 4:2-Heimsieg. Der BVB sprang durch den gleichzeitigen Patzer von RB Leipzig in Wolfsburg (1:2) dadurch auf den vierten Tabellenplatz.

Torwart Gregor Kobel sprach nach dem Schlusspfiff bei "Sky" von einem "super Schritt". "Gerade in der Phase, die jetzt kommt, tut es gut, wenn man so startet und sich zurückkämpfen kann. Wir müssen diesen Schwung in die sehr harten Wochen, die jetzt kommen, mitnehmen und da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben", sah der Schweizer einen Fortschritt.

"Wir haben erneut Comeback-Qualitäten gezeigt. Das brauchen wir nicht jedes Mal, ist aber auch ein Merkmal dieser Mannschaft in dieser Saison", lobte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Für den BVB geht es Schlag auf Schlag

Für Borussia Dortmund geht es nun Schlag auf Schlag. Am Dienstag steht in der Champions League das wegweisende Duell mit der AC Mailand auf dem Programm. Am Sonntag gastiert der BVB dann bei Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen.

"Man freut sich immer auf die geilen Spiele", drückte es BVB-Kapitän Emre Can bei "Sky" aus, "wir spielen gegen gute Mannschaften, müssen Gas geben, ackern und versuchen zu gewinnen." Das Comeback gegen Gladbach sollte den Dortmundern Selbstvertrauen geben.