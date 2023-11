"Ich habe mich geschämt": Alarmstimmung auf Schalke

IMAGO/RHR-FOTO

André Hechelmann wird nach dem nächsten Schalker Rückschlag deutlich

Der FC Schalke 04 taumelt in der 2. Bundesliga bedenklich. S04-Sportdirektor André Hechelmann wählte nach der jüngsten Niederlage bei Fortuna Düsseldorf drastische Worte.

"Ich habe mich geschämt", zitiert die "WAZ" den Schalker Funktionär nach dem 3:5 gegen die Rheinländer.

"Das war ein Spiegelbild von Elversberg", erinnerte Hechelmann an die vorausgegangene Niederlage der Königsblauen: "Wir haben dieses Spiel zwei Wochen lang aufgearbeitet, es in den beiden Testspielen in der Länderspielpause besser gemacht. Aber das bringt ja nichts. Du musst abliefern, wenn es um Punkte geht. Da gibt es keine Ausrede. Es geht um Haltung, um die eigene Ehre. Es tut mir im Herzen weh für alle, die hier angereist sind."

Der FC Schalke 04 lag gegen Fortuna Düsseldorf zur Pause bereits mit 0:3 hinten. Das Aufbäumen im zweiten Abschnitt kam zu spät, am Ende stand die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts erneut mit leeren Händen da.

"Abstiegskampf. Punkt. Ganz klar. Das ist Abstiegskampf. Da musst du bereit sein, kämpfen. Das ist das, was in den nächsten drei Wochen für uns ganz oben steht", forderte Hechelmann von den S04-Profis.

Schalke-Keeper Fährmann legt Finger in die Wunde

Torwart Ralf Fährmann wählte am Samstagabend gegenüber "Sky" ähnliche Worte. "Die ganzen Floskeln, die kotzen mich selbst an - den Hebel finden oder das richtige Rezept -, das ist alles Bullshit", wetterte der Routinier und forderte gleichzeitig: "Wir müssen einfach unseren Mann stehen und dürfen nicht so spielen wie in der ersten Halbzeit."

Der FC Schalke 04 rangiert in der 2. Bundesliga mit 13 Punkten aus den ersten 14 Saisonspielen auf dem 16. Platz. Am kommenden Freitag kommt es in Gelsenkirchen zum Keller-Duell mit Schlusslicht VfL Osnabrück. "Verlieren verboten" lautet die Devise auf Schalke, damit die Krise nicht noch schlimmer wird.