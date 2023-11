"Ohropax kaufen": Heftige Attacke auf Nagelsmann und Löw

IMAGO/Moritz Mueller

Julian Nagelsmann hat bei der Nationalmannschaft jede Menge Arbeit vor sich

Nach den vollkommen verkorksten November-Länderspielen herrscht im Lager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Alarmstimmung. Kein Wunder, schließlich bleiben nur noch rund sechs Monate, um ein Debakel bei der Heim-EM zu verhindern. Ex-Profi Maik Franz hat für Bundestrainer Julian Nagelsmann einige Tipps parat.

2:3 gegen die Türkei, 0:2 gegen Österreich - das DFB-Team hat sich denkbar schlecht aus dem Fußballjahr 2023 verabschiedet. Mehr noch als die Niederlagen selbst schmerzten die teils hilflosen Auftritte der Schützlinge von Julian Nagelsmann.

Scharfe Kritik aus allen Richtungen ließ nicht lange auf sich warten, auch der frühere Bundesligaspieler Maik Franz reiht sich nun in die Liste der Zweifler ein.

"Über den aktuellen Zustand unserer Nationalmannschaft wurde in den vergangenen Tagen im Grunde alles geschrieben und gesagt. Umso mehr lohnt sich da für mich der Blick auf die deutsche U17, die gerade ein WM-Turnier in Indonesien bestreitet", schrieb der 42-Jährige in seiner "kicker"-Kolumne.

Franz ergänzte: "Auch Julian Nagelsmann und der eine oder andere seiner Spieler schauen da hoffentlich aufmerksam hin. Denn so kurios es klingt: Nicht die A-Nationalmannschaft taugt derzeit als Vorbild für den Nachwuchs."

Nationalmannschaft: Gegenwind für Nagelsmann und Löw

Mit einigen Aussagen des Bundestrainers nach den jüngsten Länderspielen war Franz derweil überhaupt nicht einverstanden.

"Ich halte es für absolut verkehrt, wenn Nagelsmann die Parole ausgibt, wir seien 'keine Verteidigungsmonster'. Das ist doch letztlich eine Mentalitätsfrage, an der man mit aller Macht arbeiten muss, statt die Dinge hinzunehmen", stellte der ehemalige Abwehrspieler klar.

Auch über Nagelsmanns Vor-Vorgänger ärgerte sich Franz. "Genauso fatal finde ich, wenn Jogi Löw von den deutschen Tugenden 'nichts mehr hören will'. Als Weltmeister-Coach besitzt er absolute fachliche Autorität – diskreditiert aber eine elementare Stärke", gab er zu bedenken.

Sein knallhartes Fazit: "Ich habe riesigen Respekt vor Löw, doch an diesem Punkt sage ich: Dann soll er sich halt Ohropax kaufen. Die deutschen Tugenden sind und bleiben Basis unseres Erfolgs."