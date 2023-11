Guirassy-Abschied im Winter? VfB-Macher werden deutlich

IMAGO/Jürgen Kessler

Serhou Guirassy (M.) ist der Top-Torjäger beim VfB Stuttgart

Beim jüngsten Bundesliga-Sieg bei Eintracht Frankfurt wurde Top-Torjäger Serhou Guirassy knapp eine Stunde lang geschont, wurde erst in der zweiten Halbzeit für Chris Führich eingewechselt. Trotz ist der Top-Torjäger des VfB Stuttgart weiterhin das große Gesprächsthema am Neckar.

Nachdem der Mittelstürmer trotz gerade erste überstandener Muskelverletzung in beiden Länderspielen Guineas in der vergangenen Woche zum Einsatz kam, gestand ihm Cheftrainer Sebastian Hoeneß in der Bundesliga einen Kurzeinsatz zu.

In den kommenden Wochen soll der 27-Jährige dann wieder auf sein Top-Level kommen, um den VfB mit weiteren Treffern im oberen Tabellendrittel zu halten.

Ungeachtet seiner Spielzeiten brodelt die Gerüchteküche um die sportliche Zukunft Guirassys im Ländle weiterhin heftig. Anlass dazu gibt die vertragliche Situation des Torjägers, die ihm einen Winter-Transfer für knapp unter 20 Millionen Euro Ablöse ermöglicht.

Wohlgemuth: "Kennen die Mechanismen des Marktes"

Nach dem Auswärtssieg in Frankfurt äußerten sich mit Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Coach Sebastian Hoeneß gleich zwei VfB-Verantwortliche zur heiß diskutierten Personalie.

"Das ist bei uns aktuell kein Thema. Das ist eines der Medien", spielte Wohlgemuth gegenüber dem "kicker" die Spekulationen um Serhou Guirassy zunächst herunter. Der VfB-Macher stellte allerdings klar: "Unwägbarkeiten gehören dazu, Nervosität eher nicht. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die in unserer Hand liegen, damit er bleibt. Was passiert, kann niemand vorhersagen. Wir sind überzeugt, dass er bleiben möchte. Aber wir kennen auch die Mechanismen des Marktes."

Auf einen Verbleib in Stuttgart über das Januar-Transferfenster hinaus hofft auch Cheftrainer Sebastian Hoeneß, der Guirassy innerhalb weniger Monate zu seiner absoluten Topform im deutschen Fußball-Oberhaus verholfen hatte.

"Im Sommer hatten auch alle erwartet, dass er geht. Er ist geblieben. Das hoffe ich auch für den Winter", wurde Hoeneß im "kicker" zitiert.

In der laufenden Bundesliga-Spielzeit steht Guirassy bei herausragenden 15 Toren in zehn Einsätzen. Vertraglich ist der Stürmer zwar noch bis 2026 an den VfB gebunden, besitzt aber eben die erwähnte Ausstiegsklausel für etwas unter 20 Millionen Euro, die schon im kommenden Januar aktiviert werden kann.