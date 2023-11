Journalist kündigt "Großes" im Mbappé-Poker an

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Wie lange trägt Kylian Mbappé noch das Trikot von PSG?

Im Transferpoker um Superstar Kylian Mbappé wurde in den letzten Monaten viel geredet, aber nur wenig wirklich gesagt. Ein spanischer Journalist stimmte nun ein und behauptete, dass die Zukunft des PSG-Stürmers schon in wenigen Tagen offiziell geklärt sein wird.

"In drei Wochen wird etwas Großes mit Mbappé passieren", kündigte der spanische Sport-Journalist José Álvarez am Wochenende in der TV-Sendung "El Chiringuito" an. Was genau dieses "Große" sein wird, verriet Álvarez derweil nicht.

Allerdings ist der Journalist davon überzeugt, dass der Franzose Paris Saint-Germain im Sommer 2024 den Rücken kehren wird. "Mbappé will in der nächsten Saison nur für Real Madrid spielen. Eine Vertragsverlängerung bei PSG ist nicht Teil seines Plans", behauptete Álvarez.

"Mbappé hat sich schon ein Haus in Madrid gekauft"

"Er legt seine Zukunft in die Hände von [Real-Präsident] Florentino Pérez. Mbappé hat sich sogar schon ein Haus in Madrid gekauft. Er glaubt, dass der Sommer 2024 der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel zu Real Madrid ist", ergänzte der Journalist, dessen Informationen nur bedingt mit denen von anderen Medien übereinstimmen.

In Frankreich berichten die Zeitungen bereits seit Wochen, dass ein Mbappé-Verbleib in Paris nach wie vor möglich sei. Passend dazu schrieben auch spanische Medien zuletzt davon, dass Real Madrid Abstand von der Verpflichtung des Superstars genommen habe. Was davon wie nah an der Wahrheit ist, bleibt abzuwarten.

Fakt ist, dass Mbappé am 1. Januar 2024 offiziell Verhandlungen mit einem anderen Klub führen darf, wenn er seinen Vertrag in Paris bis dahin nicht verlängert. Die PSG-Bosse hoffen daher, dass ihr Superstar noch vor dem Jahreswechsel einen neuen Kontrakt unterzeichnet und damit die alles überlagernden Diskussionen rund um den Verein endlich beendet.