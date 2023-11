Müller-Frust? Matthäus warnt den FC Bayern

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Beim FC Bayern zuletzt nur Bankdrücker: Thomas Müller

Beim 1:0-Arbeitssieg des FC Bayern in Köln blieb Thomas Müller überraschend 90 Minuten auf der Bank. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus befürchtet deshalb Probleme in München.

"Thomas bekommt seine Einsatzzeiten nicht. Ich glaube, das wurmt ihn am meisten, obwohl er sich das nach außen nicht anmerken lässt", warnte der 62-Jährige am Sonntag in der Talksendung "Sky90".

Am Freitagabend hatte Trainer Thomas Tuchel trotz aller Klagen über den vollen Terminkalender komplett auf Wechsel verzichtet. Müller musste sich daher ebenso mit der Zuschauerrolle begnügen wie Serge Gnabry, Alphonso Davies, Mathys Tel und weitere Stars.

Matthäus dazu: "Es ist gar nicht gewechselt worden beim FC Bayern. Ich kann mich nicht erinnern, wann das zum letzten Mal der Fall war." Ein Blick in die Statistik verrät, dass dies beim deutschen Branchenführer vor 13 Jahren letztmalig passierte.

"Ich habe es nicht gefühlt heute. Wir waren so gut im Spiel, haben es komplett kontrolliert. Ich wollte die Dominanz nicht unterbrechen", rechtfertigte sich Tuchel später bei "DAZN".

FC Bayern: "Brennt es" in Thomas Müller?

Müller steht 2023/2024 bislang bei 14 Pflichtspiel-Einsätzen, in denen ihm zwei Tore und fünf Vorlagen gelangen. Oftmals kam der Routinier allerdings nur als Joker aufs Feld, lediglich 485 Minuten wirkte er in der Summe mit.

"Es brennt innerlich in ihm", verriet Matthäus. Ob Müller mangels Stammplatz sogar über einen Abschied von seinem Stammverein nachdenkt, ist unklar. Sein aktuelles Arbeitspapier beim FC Bayern läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung steht zur Diskussion.

Fest steht mittlerweile, dass der 34-Jährige seine Fußballschuhe nach der Heim-EM noch nicht an den Nagel hängen will. "Natürlich hätte ich ihn gerne weiter im Team", stellte Tuchel erst in der Vorwoche klar.

Für einen Verbleib wird der Übungsleiter seinem Schützling jedoch sicher eine bessere sportliche Perspektive aufzeigen müssen.