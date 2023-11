IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Niclas Füllkrug will mit seinem BVB auch in Mailand gewinnen

Borussia Dortmund will am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) seinen ersten von zwei Matchbällen nutzen, um in der Champions League in die K.o.-Phase einzuziehen. Gewinnt der BVB auswärts bei der AC Mailand, ist der Einzug ins Achtelfinale perfekt. Wo wird die Partie zwischen Milan und Dortmund live im Fernsehen und Stream übertragen?

Der BVB hat in der bisherigen Königsklassen-Saison 2023/2024 eine hervorragende Entwicklung hingelegt. Nach den ersten beiden Spieltagen in der Gruppe F sah alles nach einem schnellen Knockout für die Schwarz-Gelben in diesem Jahr aus, rangierte der BVB mit nur einem Punkt doch ganz am Ende der Tabelle.

Nach den zwei Zu-Null-Siegen gegen Newcastle United hat sich die Sachlage aber komplett ins Gegenteil gedreht. In der Hammergruppe F mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United rangiert Borussia Dortmund gegenwärtig nämlich auf Platz eins der Tabelle und hat es nun zweimal in der eigenen Hand, das Achtelfinale in der Champions League zu erreichen.

Schafft der BVB den zweiten Auswärtssieg der laufenden CL-Saison und damit das vorzeitige Weiterkommen? Wie schlägt sich Vorjahres-Halbfinalist AC Mailand gegen den deutschen Vizemeister? Und wo wird Milan gegen den BVB live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft AC Mailand vs. BVB live im TV und Stream