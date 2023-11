BVB-Star lobt Dortmunder Kampfgeist gegen Gladbach

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jamie Bynoe-Gittens erzielte gegen Gladbach sein erstes Saisontor

Jamie Bynoe-Gittens hat den BVB am Samstag mit seinem wichtigen Führungstor zum 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach (Endstand 4:2) nicht nur auf die Siegerstraße geschossen, sondern auch eine persönliche Durststrecke beendet. Entsprechend groß war bei dem Youngster nach dem Dortmunder Heimsieg die Erleichterung.

In der ebenso verregneten wie verrückten ersten Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach war Jamie Bynoe-Gittens einer der Garanten für die Dortmunder Wende im heimischen Signal Iduna Park. Nach dem 0:2-Rückstand nach knapp einer halben Stunde war der junge Engländer an zwei Toren direkt beteiligt und zeigte zweifelsfrei seine beste Saisonleistung im BVB-Trikot.

Für den Flügelstürmer war es nach mehreren Verletzungspausen sein erstes Bundesliga-Tor nach über neun Monaten und das vierte insgesamt für den BVB.

"Es war nicht so toll in den ersten 25 bis 30 Minuten, wir lagen 0:2 hinten. Aber das Team hat hart gekämpft, um ins Spiel zurückzukommen und das 3:2 zu machen. Ich war natürlich glücklich. Ich möchte diese Tore öfter schießen", berichtete Bynoe-Gittens gegenüber BVB-Vereinsmedien von der besonderen ersten Hälfte am Samstag, in der bereits fünf Treffer gefallen waren.

Bynoe-Gittens will neues Selbstvertrauen mit ins nächste Spiel nehmen

Nach eigener Aussage des 19-Jährigen waren die ersten 45 Minuten am Samstag "wahrscheinlich die verrückteste erste Halbzeit, in der ich mitgespielt habe".

Zwei Gegentreffer brauchte es gegen Gladbach erst, um die Westfalen vor ausverkauften Tribünen wachzurütteln: "Wir haben härter gearbeitet im Spiel ohne Ball, beim Pressing, wir hatten mehr Ballbesitz, mehr Bewegung ohne Ball, Läufe in den Rücken. Das war der Schlüssel zum Sieg", erklärte Bynoe-Gittens, was seine Mannschaft nach dem 0:2 besser gemacht habe.

Für den Offensivmann gehe es nun darum, das neue Selbstvertrauen mit in die Champions-League-Partie am Dienstagabend bei AC Mailand mitzunehmen: "Wir gehen selbstbewusst ins nächste Spiel. Wir wissen, dass wir in der ersten Hälfte, vor allem in den ersten 25 Minuten besser sein müssen." In der Königsklasse wurde Bynoe-Gittens in der laufenden Spielzeit zweimal eingewechselt.