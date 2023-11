Reif: Watzke hat Terzic geschwächt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Edin Terzic ist mit dem BVB in die Erfolgsspur zurückgekehrt

Nach den beiden Bundesliga-Pleiten gegen den FC Bayern (0:4) und den VfB Stuttgart (1:2) hing der Haussegen bei Borussia Dortmund mächtig schief. Als Folge soll sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke persönlich in einer "Brandrede" an die Spieler gewendet haben. Mit Erfolg, wie das 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag beweist. Für Kommentatoren-Legende Marcel Reif allerdings auch ein zweischneidiges Schwert.

"Gestärkt hat er ihn sicher nicht", entgegnete Marcel Reif beim "Bild"-Format Reif ist Live auf Nachfrage, ob der Umstand, dass sich Watzke an die Stars des BVB gewendet hat, Dortmund-Coach Edin Terzic geschwächt habe.

"Kein Trainer wird gestärkt, wenn aus der Führung Leute in die Kabine kommen und sagen: 'So passt mal auf, ich lasse euch ja machen, aber das gucke ich mir nicht mehr an'", so Reif weiter.

Eine gewisse Unsicherheit will Reif bei Terzic auch nach der erfolgreichen Partie gegen die Gladbacher bemerkt haben. Den Horror-Auftakt, der BVB lag schnell mit 0:2 zurück, kommentierte Terzic nach dem Spiel mit den Worten: "Wir haben einen Start erwischt." Ein Team wie der BVB dürfe allerdings keinen "Start erwischen", sondern müsse sein "Spiel zuhause beginnen und zu Ende führen", entgegnete Reif.

BVB vor Wochen der Wahrheit

Auf der anderen Seite könne man den Schwarzgelben den Comeback-Sieg auch nicht nehmen, betonte der 74-Jährige.

So oder so, ist sich Reif sicher, dass der BVB nun Wochen der Wahrheit vor der Brust hat. Bei den kommenden richtungsweisenden Spielen sei es nicht empfehlenswert, den Start erneut zu verschlafen. "Davon würde ich dringend abraten", so Reif. "Und es liegt auch an Terzic, dass die Mannschaft nichts 'erwischt', sondern tut, was er sagt und Dinge von der ersten Minute an umsetzt", nimmt der Kult-Reporter den Coach in die Pflicht.

Am 28. November gastiert der BVB im Rahmen der Champions-League-Gruppenphase beim AC Mailand. Es folgen das Bundesliga-Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen (03. Dezember), das Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart (06. Dezember), das Liga-Heimspiel gegen RB Leipzig (09. Dezember) und das letzte CL-Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain (13. Dezember).