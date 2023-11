BVB mit großen Abwehrsorgen in Mailand

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Ob Nico Schlotterbeck (Mitte) in Mailand für den BVB aufläuft, ist fraglich

Der BVB geht mit großen Personalsorgen in der Abwehr in das wichtige Champions-League-Gruppenspiel bei AC Mailand. Niklas Süle flog erst gar nicht mit über die Alpen. Und auch Nico Schlotterbecks Einsatz ist fraglich.

Der 23 Jahre alte Innenverteidiger klagte wie Süle über Erkältungssymptome und verzichtete deshalb am Abend vor der Partie auf das Abschlusstraining im Stadion San Siro. "Er ist ein bisschen erkältet. Aber es ist der klare Plan, dass er morgen um 11 Uhr ins Training kommt und einsatzfähig ist", sagte Trainer Edin Terzic.

Ob Schlotterback aufläuft, wolle er kurzfristig entscheiden, so der BVB-Coach. Süle war dagegen gleich im Bett in Dortmund geblieben. Als mögliche Abwehr-Alternative käme Emre Can infrage. "Emre Can ist ein sehr erfahrener Spieler, der schon häufig in der Innenverteidigung gespielt hat", sagte Terzic.

Auch im Angriff prickelt es personell nicht gerade bei den Schwarzgelben. Die beim Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (4:2) schon ausgefallenen Karim Adeyemi und Sebastien Haller sind für das Milan-Spiel zwar wieder im Kader, dürften aber kaum in der Startelf stehen.

BVB hat Matchball für Champions-League-Achtelfinale

Trotz der dünnen Personaldecke gehen die Dortmunder optimistisch an die Aufgabe im Giuseppe-Meazza-Stadion heran. Vor dem vorletzten Spieltag führt die Terzic-Elf die Hammergruppe F mit einem Punkt Vorsprung auf Paris Saint-Germain und zwei Zählern auf die Mailänder an. Ein Sieg bei den Rossoneri und der Einzug in die K.o.-Runde wäre vorzeitig perfekt.

"Dass wir schon am zweitletzten Spieltag die Chance auf das Weiterkommen haben, hätte ich bei der Auslosung in Monaco nicht zu träumen gewagt", kommentierte Vereinsboss Hans-Joachim Watzke nicht ohne Stolz. "Für solche Spiele leben wir."

"Wir haben die beste Ausgangslage", sagte auch Terzic, warnte seinen Mannen aber zugleich vor den Gastgebern: "Gegen solche Gegner wird es nicht erlaubt sein, viele Fehler zu machen, darauf werden wir uns vorbereiten. Milan hat eine herausragend gute Mannschaft. Wir müssen vor allem in der Startphase sehr wach sein."