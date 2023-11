Leipzig will abermalige Klatsche bei City verhindern

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Keine Angst vor Manchester City: RB-Trainer Marco Rose

Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht acht Monate nach der 0:7-Klatsche im Etihad Stadium ohne Angst in die Mammutaufgabe beim englischen Meister Manchester City.

"Ich nehme meine Mannschaft selbstbewusst wahr, die sich hier beweisen möchte", sagte Trainer Marco Rose vor der Champions-League-Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN).

Im Achtelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison waren die Sachsen in Manchester mächtig unter die Räder gekommen, was für Rose jedoch kein großes Thema mehr ist.

"Wir können es besser machen", betonte der 47-Jährige, der das Aufeinandertreffen mit dem Titelverteidiger um Torgarant Erling Haaland als "Gradmesser auf absolutem Top-Niveau" sieht.

Rose: "Müssen ein gutes Spiel machen"

Die Leipziger sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert, der Gruppensieg ist theoretisch noch möglich. Rose bezeichnete diesen vor dem City-Spiel als "zweitrangig." "Wir müssen nicht in Manchester darüber reden, dass wir Tore aufholen. Wir müssen ein gutes Spiel machen", sagte der Trainer, der erneut auf Stürmer Timo Werner verzichten muss. Dafür sind die zuletzt angeschlagenen Benjamin Sesko und Kevin Kampl fit.

Um ein 0:7 wie in der Vorsaison zu verhindern, muss Leipzig vor allem im Ballbesitz selbstbewusster auftreten. "Entscheidend ist, was wir machen, wenn wir den Ball erobern. Wie mutig wir unsere Situationen zu Ende spielen", sagte Christoph Baumgartner. Der 24 Jahre alte österreichische Nationalspieler bezeichnete das Spiel in Manchester zugleich als eines der größten seiner bisherigen Karriere.