Karriere-Tipp für Müller: Basler widerspricht Matthäus

IMAGO/Blatterspiel

Thomas Müller steht derzeit noch bis Sommer 2024 beim FC Bayern unter Vertrag

Die Zukunft von Thomas Müller, dessen Vertrag beim FC Bayern im kommenden Sommer ausläuft, beschäftigt die Fußball-Welt. Sollte das Münchner Urgestein zum Ausklang der Karriere noch einmal den Klub wechseln? Mario Basler und Lothar Matthäus sind in dieser Frage ganz unterschiedlicher Meinungen.

Sieht man Thomas Müller in der Saison 2024/25 im Alter von dann schon 35 Jahren (beispielsweise) im Trikot des BVB? Für den früheren Bundesliga-Spieler und heutigen TV-Experten Mario Basler keine gute Idee. "Ich glaube, Thomas Müller würde sich keinen Gefallen tun, wenn er mal irgendwo anders hin wechselt", gab Basler dem langjährigen Bayern-Star im Podcast "Basler ballert" einen Tipp.

Zudem stellte Basler die Frage in den Raum: "Würde Borussia Dortmund, RB Leipzig oder Bayer Leverkusen Thomas Müller nehmen?" Derzeit werde viel über die letzten Karriere-Schritte des Routiniers geredet, führte der Ex-Profi aus. "Vielleicht auch vom Berater, dass man sich nochmal einen Wechsel vorstellen könnte."

An dieses Szenario glaubt Basler allerdings nicht. "Entweder hört er ganz auf und wird eine Funktion bei Bayern übernehmen oder er wird noch mal ein Jahr verlängern zu weniger als der Hälfte der Bezüge", vermutete der der 54-Jährige. Müller, der derzeit meist von der Bank kommt, könnte in dieser neuen Rolle kein absolutes Top-Gehalt mehr verlangen, betonte Basler.

Abseits von BVB, Leverkusen und Co. sei auch das Ausland keine denkbare Option für Müller, so der Ex-Münchner weiter. Daran würde der 34-Jährige gar nicht denken. "Man sieht es ja aktuell bei Bayern nur noch auf der Bank, bei der Nationalmannschaft nur noch auf der Bank", deutete Basler an, dass Müller im Ausland keine Chance mehr auf einen Startelfplatz bei einem Top-Team hätte.

Matthäus: Dann muss Müller den FC Bayern verlassen

Baslers Rat daher: "Nicht übertreiben, Vertrag auslaufen lassen oder das Jahr noch zu Ende spielen und dann Feierabend machen."

Ganz anders hatte zuvor Lothar Matthäus bei "Sky" in seiner Kolumne argumentiert. "Wenn er sich zutraut, wie vor zwei Jahren von Anfang an zu spielen, dann muss er den Verein wechseln. Das muss man offen sagen", sagte der Rekordnationalspieler, der einen "schleichenden Abgang" Müllers vom FC Bayern vermutete.

Er wisse nicht, wie der Weltmeister von 2014 im Training performe, aber wenn er spiele, falle er zumindest nicht ab und bringe seine Leistung. "Es ist schwierig, mit dieser Situation umzugehen, und es ist schwierig, mit dieser Situation zufrieden zu sein", schrieb Matthäus.