Ancelotti-Kehrtwende bei Real Madrid?

Verlängert Carlo Ancelotti doch bei Real Madrid

Nach drei erneut sportlich überaus erfolgreichen Spielzeiten endet im Sommer 2024 das Engagement von Carlo Ancelotti an der Seitenlinie von Real Madrid, der Italiener wird das Amt des brasilianischen Nationaltrainers übernehmen. So lautet zumindest das Szenario, das seit Monaten auch ohne offizielle Bestätigung in Stein gemeißelt schien - nun soll allerdings alles ganz anders kommen.

Real Madrid soll gar nicht daran denken, die Zusammenarbeit mit Carlo Ancelotti zu beenden, sondern den Vertrag mit dem 64-Jährigen um zwei weitere Jahre verlängern. Das berichtet das brasilianische Portal "Relevo". Die Verhandlungen sollen gegen Ende des Jahres aufgenommen werden.

Dem Bericht zufolge geht der brasilianische Verband zurzeit zwar weiterhin davon aus, dass Ancelotti ab Sommer die Selecao coacht, der Übungsleiter selbst soll allerdings einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt präferieren, heißt es. Auch die Königlichen sollen daher sehr zuversichtlich in die Gespräche gehen.

Brisant: Der brasilianische Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues hatte im Oktober 2023 gegenüber "TV Globo" bereits angekündigt, dass Ancelotti 2024 beim Rekordweltmeister in Amt und Würden stehen werde. Bei der Vorstellung von Fernando Diniz als neuem Nationalcoach betonte Rodrigues: "Wir bezeichnen ihn nicht als Interimscoach, er ist der Nationaltrainer. Diniz wird den Übergang zu Ancelotti schaffen, der zur Copa América übernehmen wird."

Auswirkungen auf Bayer Leverkusen und den FC Bayern?

Angesichts dieser Worte wird seit Monaten auch schon über einen Nachfolger für Ancelotti bei Real spekuliert. Heißestes Eisen war zuletzt Xabi Alonso, der mit Bayer Leverkusen aktuell die Tabelle der deutschen Fußball-Bundesliga anführt. Sollte Ancelotti nun aber doch verlängern, könnte am Ende sogar der FC Bayern profitieren. Auch bei den Münchnern wird Alonso als möglicher Trainer der Zukunft gehandelt.

Offiziell endet Alonsos Arbeitspapier bei der Werkself zwar erst im Sommer 2026, die Tür für einen vorzeitigen Abschied öffnete Bayer-Boss Fernando Carro zuletzt allerdings weit: "Es steht zwar nichts auf dem Papier, aber manchmal sind auch Vereinbarungen, die nicht auf dem Papier stehen, Vereinbarungen, und wir wissen, dass wir miteinander reden können, wenn er in der Zukunft einen Wechsel braucht", erklärte Carro gegenüber "talkSPORT".