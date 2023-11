Wechselt Leipzig-Star Werner zurück auf die Insel?

IMAGO/Christian Schroedter

Timo Werner kommt in dieser Saison noch gar nicht in Tritt

Für Timo Werner läuft das gesamte Kalenderjahr 2023 bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig alles andere als gut. Immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, hat der Stürmer seinen Stammplatz unter Cheftrainer Marco Rose längst verloren. Die Wechselgerüchte um den einstigen Top-Torjäger der Roten Bullen nehmen immer weiter zu.

Die aktuelle Spielzeit läuft für den 27-Jährigen noch überhaupt nicht nach Plan. Seit dem Sommer musste Timo Werner immer wieder Zwangspausen einlegen, hatte zuletzt wegen Rückenproblemen und Adduktorenbeschwerden nicht bei den Roten Bullen mitwirken können.

In der laufenden Spielzeit stehen in der Bundesliga und Champions League gerade einmal zwei Startelfeinsätze zu Buche. Viel zu wenig für die hohen Ansprüche des gebürtigen Stuttgarters, der auch seinen Kaderplatz in der deutschen Nationalmannschaft verloren hat.

Sollte sich die derzeitige Situation des Offensivmannes nicht großartig ändern, könnte Werner erneut mit einem Auslandswechsel liebäugeln. Laut jüngster "Sky"-Informationen könnte es dabei sogar schon einen prominenten Interessenten geben.

Werner spielte schon zwei Jahre lang in England

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg nämlich vermeldete, soll Manchester United bei Timo Werner genau hinschauen und sich sogar schon im Umfeld des Spielers nach ihm erkundigt haben.

Die direkten Gespräche sollen dem Medienbericht zufolge zwar noch "in den Anfängen" sein. Allerdings scheint es nicht ausgeschlossen, dass der englische Rekordmeister tatsächlich Ernst machen könnte beim Stürmer der Sachsen.

Werner selbst soll nach derzeitigem Stand noch keinen weiteren Wechsel aus Leipzig anstreben, nachdem er dem Verein im Sommer 2020 schon einmal für zwei Jahre den Rücken gekehrt hat.

Sein erstes Abenteuer in der englischen Premier League verlief beim FC Chelsea zwischen 2020 und 2022 ziemlich wechselhaft. Zwar wurde er mit den Blues unter dem damaligen Teammanager Thomas Tuchel Champions-League-Sieger und Klub-Weltmeister, unumstrittener Stammspieler war Werner aber auch in dieser Zeit zumeist nicht.