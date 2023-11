Bericht: Xavi und Kimmich haben "mehrfach gesprochen"

IMAGO/Blatterspiel

Joshua Kimmich steht wohl weiterhin beim FC Barcelona auf dem Zettel

Im Sommer dieses Jahres hatte Barca-Ikone und -Cheftrainer Xavi öffentlich über Joshua Kimmich vom FC Bayern gesprochen, ihn als "spektakulären Spieler" und "einen der besten auf seiner Position" bezeichnet. Rund ein halbes Jahr später wird nun deutlich: Der FC Barcelona ist wohl immer noch an Kimmich interessiert. Womöglich sogar mehr denn je.

Der Coach der Blaugrana, selbst jahrelang einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt, soll sich weiterhin intensiv und persönlich um den Bayern-Star bemühen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Bericht der spanischen "as".

Die Sportzeitung vermeldet, dass Xavi "Barcelona-nahen Quellen zufolge" mehrere Male mit Kimmich gesprochen hat. Aus diesen Gesprächen soll laut dem Medienbericht hervorgegangen sein, dass der deutsche Nationalspieler gerne zum FC Barcelona wechseln würde.

Der 28-Jährige hatte bis zuletzt eine wechselhafte Saison im Trikot des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft gespielt, war unter Cheftrainer Thomas Tuchel beim deutschen Meister aber weitestgehend unumstritten. Wettbewerbsübergreifend bringt es Kimmich derzeit auf 17 Pflichtspiele für den FC Bayern, ein Tor hat er in dieser Saison noch nicht erzielt.

Klopft Barca schon im Winter beim FC Bayern an?

Da der Vertrag Kimmichs beim FC Bayern im Sommer 2025 ausläuft, hatten die Klubverantwortlichen zuletzt bereits angekündigt, dass es zeitnah die ersten Gespräche mit der Spielerseite geben werde.

Dass es schon im kommenden Transferwinter im Januar zu einem konkreten Angebot aus Barcelona für den Sechser des deutschen Rekordmeisters kommen könnte, gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich.

Sportdirektor Deco selbst hatte in einem Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur "EFE" erklärt, den Fokus in Sachen Transfers eher auf den Sommer richten zu wollen: "Im Januar spielen die wichtigen Spieler in ihren Mannschaften und ich sehe es nicht als einfach an, einen wichtigen Spieler zu verpflichten, der uns auf dem Wintermarkt etwas bringen kann."

Allerdings: Nach der schweren Kreuzband-Verletzung von Top-Talent Gavi ist Barca im zentralen Mittelfeld womöglich doch noch zum Handeln gezwungen. So werde der Markt für zentrale Mittelfeldspieler zumindest intensiv sondiert, hieß es weiter.

Dass der FC Bayern schon im bevorstehenden Winter-Transferfenster konkret über einen möglichen Verkauf Kimmichs verhandeln könnte, galt bis zuletzt aber als praktisch ausgeschlossen.