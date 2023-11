Bestätigt! FC Bayern verlängert mit Neuer und Ulreich

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bleiben dem FC Bayern erhalten: Manuel Neuer und Sven Ulreich

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Bayern: Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagnachmittag bestätigte, wurden die Verträge der beiden Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängert.

Der FC Bayern hat überraschend schnell Fakten auf seiner Torhüter-Position geschaffen: Sowohl Manuel Neuer als auch Ersatzmann Sven Ulreich haben ihre Arbeitspapiere um jeweils ein Jahr bis 2025 verlängert. Das gaben die Münchner am Dienstag bekannt.

"Manuel Neuer und Sven Ulreich sind einfach ein 'Dreamteam'. Es macht Freude, ihnen bei der täglichen Arbeit zuzuschauen. Sie unterstützen und motivieren sich gegenseitig und leben die Werte vor, die den FC Bayern auszeichnen", freute sich Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, über die Einigung mit den beiden Schlussmännern.

Dreesen führte aus: "Sven Ulreich hat Manuel Neuer während dessen Verletzungspause mehr als würdig vertreten, und wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können. Manuel Neuer hat seit seinem Comeback gezeigt, dass er nichts von seinem Können eingebüßt hat. Dementsprechend sind wir sehr glücklich, dass dieses großartige Gespann weiterhin für den FC Bayern spielen wird. Sie sind nicht nur Kollegen, sondern eben auch Freunde und ihr gemeinsames Fairplay ist vorbildhaft."

Dreamteam beim FC Bayern: Neuer lobt Ulreich, Ulreich lobt Neuer

Neuer wolle nach seiner Verletzung "wieder voll" angreifen, wie er im Bayern-Statement erklärte: "Mir macht es extrem viel Spaß, mit diesem Team auf dem Platz zu stehen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Fans in den nächsten Jahren unsere großen Ziele erreichen können – und dazu gehört natürlich auch das Champions-League-Finale 2025 in München. Dabei Sven weiter an meiner Seite zu wissen, macht es umso schöner."

Auch Ersatzmann Ulreich zeigte sich glücklich: "Ich freue mich, weiter mit Manuel und auch Daniel Peretz und unserem Torwarttrainer Michael Rechner zusammenzuarbeiten. Mit Manuel verbindet mich längst weit mehr als die Leidenschaft für den Fußball, wir sind Freunde."

Der 37 Jahre alte Manuel Neuer kam 2011 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern. Er führt die Mannschaft seit 2017 auch als Kapitän an. Neuer holte mit dem FC Bayern zweimal das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal (2013, 2020) und gewann zweimal die Klub-WM. Sven Ulreich kam 2015 vom VfB Stuttgart nach München, um der Nummer eins den Rücken freizuhalten. Nach einem Intermezzo in der Saison 2020/21 beim HSV kehrte der 35-Jährige zum FC Bayern zurück.