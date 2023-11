Medien: FC Bayern denkt auch an neuen Nübel-Deal

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

VfB Stuttgart, FC Bayern, oder doch woanders: Wie geht es für Alexander Nübel weiter?

Der FC Bayern hat die Verträge mit seinen Torhüter-Routiniers Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängert - und damit auch ein eindeutiges Zeichen an Alexander Nübel gesendet, der seit Saisonbeginn auf Leihbasis für den VfB Stuttgart spielt. Angeblich denken die Münchner nun daran, auch Nübels Arbeitspapier zu verlängern.

Erst mit Manuel Neuer und Sven Ulreich Nägel mit Köpfen machen, dann auch mit Alexander Nübel? Laut "Stuttgarter Nachrichten" ist dies durchaus ein Gedankenspiel, das bei den Verantwortlichen des FC Bayern diskutiert wird.

Aussicht auf Spielzeit würde der 27-Jährige im Falle einer vorzeitigen Ausdehnung seines Kontrakts freilich kaum haben. Hintergrund der Überlegungen sei vielmehr, den Schlussmann dadurch ein viertes Jahr in Folge verleihen zu können. Nübels Vertrag beim Rekordmeister läuft nämlich im Sommer 2025 aus.

Vertragsverlängerung beim FC Bayern für Nübel keine Option?

Durch eine Verlängerung wäre der FC Bayern in der Lage, nach der Saison 2024/25 abermals zu entscheiden, ob die Zeit für Alexander Nübel beim FC Bayern endlich gekommen ist. Dann enden die nun neu vereinbarten Verträge von Manuel Neuer und Sven Ulreich, womöglich steht für das Duo dann das Karriere-Ende an.

Wie die "Stuttgarter Nachrichten" jedoch berichten, wäre ein solches Szenario für Nübel keineswegs eine Option. Der Schlussmann hat sich mit guten Leistungen während seiner zweijährigen Ausleihe in Monaco sowie zum Saisonstart beim VfB Stuttgart längst ins Schaufenster gespielt. Dem Bericht zufolge ist Nübel auf dem Transfermarkt durchaus gefragt, auch die Schwaben diskutieren bereits Möglichkeiten, wie sie den Leihspieler über die Saison hinaus halten können.

"Natürlich werden wir versuchen, über den Sommer hinaus mit ihm weiterzuarbeiten. An diesem Thema wird gearbeitet, allerdings sitzen hier natürlich gleich mehrere Parteien am Verhandlungstisch", sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zuletzt in der "Sport Bild".

Im Sommer hatte der FC Bayern zudem erst mit Daniel Peretz einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der Israeli wurde mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet.