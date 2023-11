Schnelle Neuer-Einigung: "Scheinen genug gesehen zu haben"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert

Der FC Bayern hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Manuel Neuer im überraschend schnellen Tempo um ein weiteres Jahr verlängert - ein "sehr großer Vertrauensbeweis" des deutschen Rekordmeisters, analysiert TV-Experte Dietmar Hamann bei "Sky".

Manuel Neuer und sein ewiger Stellvertreter Sven Ulreich bleiben dem FC Bayern auch in der kommenden Spielzeit erhalten. Die Münchner gaben am Dienstag beide Personalentscheidungen gleich im Doppelpack bekannt.

Für den deutschen Rekordmeister sind die Verlängerungen eine wichtige Planungsgrundlage für die Zukunft. Hatten die Bayern-Verantwortlichen zuletzt mehrfach deutlich gemacht, mit Ulreich alsbald Gespräche über eine Verlängerung zu sprechen, kam die schnelle Einigung mit Neuer durchaus überraschend.

Anfang November hatte Klubpräsident Herbert Hainer in der "Abendzeitung" sich zwar positiv gegenüber einer möglichen Verlängerung gezeigt, der Sache aber Zeit geben wollen: "Wenn sich alles so weiterentwickelt wie zuletzt, spricht nichts dagegen. Wir geben Neuer aber jetzt erstmal die Zeit, und dann wird sich die sportliche Leitung in aller Ruhe mit ihm zusammensetzen."

Wenige Wochen später war die Tinte schon trocken - nach gerade einmal fünf absolvierten Pflichtspielen.

Verlängerung beim FC Bayern als Zeichen für den DFB?

"Das ist ein großer Vertrauensbeweis für Manuel Neuer", kommentierte TV-Experte Dietmar Hamann, "weil er natürlich diese Verletzung selbst verschuldet hat und ein Jahr nicht spielen konnte".

Hamann führte aus: "Die Bayern sehen ihn jeden Tag im Training und scheinen genug gesehen zu haben, um den Vertrag schon nach wenigen Spielen zu verlängern."

Der ehemalige Nationalspieler vermutet, dass die Verlängerung auch ein klares Zeichen fürs DFB-Team sein könnte. "Ich glaube, dass Neuer einer der Gewinner dieser Länderspiele bzw. der Nationalmannschaftskrise ist. Sollte er fit und gesund sein im März bei den nächsten beiden Länderspielen, gehe ich fest davon aus, dass er im Tor steht", so Hamman über den Zweikampf in der Nationalmannschaft mit Marc-André ter Stegen: "Du kannst jetzt nichts mehr probieren und musst dich an jeden Strohhalm klammern. Ein Manuel Neuer gehört in der Nationalmannschaft natürlich dazu."