IMAGO/Mickael Chavet

Positives Medienecho für den BVB in der Champions League

Borussia Dortmund hat sich durch den 3:1-Erfolg bei der AC Milan in der harten Champions-League-Gruppe F vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert - entsprechend euphorisch fällt das Medienecho aus. Die Pressestimmen zum BVB-Sieg in Mailand aus Deutschland und Italien:

DEUTSCHLAND

Bild: "Bravo, BVB! Das nächste Achterbahn-Spiel! Im San Siro gewinnt der BVB gegen Milan 3:1. Durch den Sieg ist die Borussia schon jetzt sicher im Achtelfinale der Champions League – und das in der Todesgruppe F mit Milan, PSG und Newcastle.

Ruhr Nachrichten: "Der BVB meldet sich in Europa zurück! Nach dem 3:1 in Mailand ist das Achtelfinale der Champions League perfekt. Neben der Reputation sind Dortmund 15 Millionen Euro sicher."

WAZ: "Borussia Dortmund steht in der Champions League vorzeitig in der Runde der letzten 16. Bei der AC Mailand nutzte der BVB seine Konter. Dortmund geht nun mit viel Rückenwind in richtungweisende zehn Tage."

Süddeutsche Zeitung: "Dritter Sieg im dritten Champions-League-Spiel nacheinander - und das in der wohl schwierigsten aller acht Gruppen: Erstaunlich abgebrühte Dortmunder kochten stolze Rossoneri gewissermaßen zu einem safrangelben Risotto Milanese ein. Mit Scheiben von schwarzem Trüffel ergäbe so etwas eine schwarz-gelbe Delikatesse."

Spiegel: "Europas wildeste Achterbahn. Beide Teams spielten auf Sieg – am Ende jubelte Borussia Dortmund, weil Milans Defensive auseinanderfiel."

ntv: "Abgezockter BVB übersteht CL-Todesgruppe souverän"

Welt: Der BVB qualifiziert sich vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League. In der Hammergruppe liefert die Borussia reife Leistungen ab und zeigt einen großen Entwicklungsschritt.

kicker: "Borussia Dortmund hat sich in der im Vorfeld als 'Todesgruppe' ausgemachten Staffel mit Paris Saint-Germain, Newcastle und Milan vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert. Mit einem letztlich verdienten 3:1 in Mailand an diesem 5. Spieltag buchte der BVB das Ticket für die K.-o.-Phase."

ITALIEN

Gazetta dello Sport: "Milan vom BVB überrannt - das Weiterkommen hängt am seidenen Faden"

Corriere dello Sport: "Milan kollabiert zuhause gegen Dortmund. Jetzt braucht Pioli ein Wunder. Der BVB nutze das Tempo in seiner Offensive aus."

Corriere della Serra: "Dortmund schenkt drei Tore ein. Milan geht im San Siro unter und steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. Piolis Team hat sein Schicksal nicht länger in der eigenen Hand. Die Leistung in San Siro war ein Stich ins Herz."

La Stampa: "Tennis-Star Jannik Sinner als Talisman war zu wenig. Milan ist nach einer 1:3-Niederlage gegen den bissigen BVB mit eineinhalb Beinen raus aus Europa. Am letzten Spieltag muss Piolis Team auswärts in Newcastle gewinnen und hoffen, dass der BVB zuhause Paris Saint-Germain schlägt."

Il Messaggero: "Milan vom BVB ausgeknockt, jetzt ist das Achtelfinale sehr weit entfernt. Das ist ein schwerer Schlag für Piolis Team."