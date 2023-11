Nach Sorgen um BVB-Duo: Terzic klärt auf

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Marco Reus traf zum zwischenzeitlichen 1:0 für seinen BVB

Borussia Dortmund steht nach einem furiosen 3:1-Auswärtssieg bei der AC Mailand vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Die Partie im San Siro war geprägt von einem wahren Auf und Ab der Gefühle, am Ende war der BVB zum Feiern fast schon zu müde.

Gleich mehrere BVB-Stars starteten krank oder angeschlagen in die Partie, mussten der hohen Intensität der letzten Wochen Tribut zollen. So wurden unter anderem Nico Schlotterbeck und Marco Reus auf Dortmunder Seite vorzeitig ausgewechselt, was nicht unbedingt taktische Gründe hatte.

Sowohl Innenverteidiger Schlotterbeck als auch das BVB-Urgestein Reus machten bei ihrer Auswechslung einen angeschlagenen Eindruck. Nach Spielende klärte Cheftrainer Edin Terzic über ihren Gesundheitszustand auf und gab dabei Entwarnung.

"Marco hat keine Probleme, er war einfach nur platt. Er hat unfassbar für die Mannschaft gearbeitet und hat ein ganz, ganz tolles Spiel gezeigt", sagte Terzic. Reus hatte sein Team mit einem verwandelten Foulelfmeter in der zehnten Spielminute früh in Führung gebracht.

Es war das insgesamt 23. Champions-League-Tor für ihn, er zog damit unter anderem mit Chelsea-Legende Frank Lampard gleich.

Leverkusen-Einsatz für BVB-Duo wohl nicht gefährdet

Auch im Falle Schlotterbecks hatte die Auswechslung ähnliche Gründe. Der 23-Jährige sei schlichtweg am Ende seiner Kräfte gewesen, als er in der 55. Minute durch Salih Özcan ersetzt wurde.

"Bei Schlotti mussten wir eine Entscheidung treffen: Reicht es für die Startelf? Das hat er dann signalisiert. Dann wollten wir uns in der Halbzeitpause mal tief in die Augen gucken. Wir haben dann entschieden, dass er nochmal zehn, 15 Minuten alles gibt. Dann haben wir ihn rausgenommen, Emre Can hat seine Position übernommen. Er hat es herausragend gut gemacht, auch Salih Özcan hat sich durchgekämpft und seinen Mann gestanden", war BVB-Coach Edin Terzic voll des Lobes für seine Defensivakteure.

Ein Ausfall im Bundesligaspiel bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Sonntag droht wohl weder für Nico Schlotterbeck noch für Marco Reus.