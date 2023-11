Hummels-Seitenhieb gegen Mbappé

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Mats Hummels feiert den Sieg gegen AC Mailand

Mats Hummels ist beim 3:1-Sieg von Borussia Dortmund bei AC Mailand in der Champions League einer der besten Akteure auf dem Feld. Im TV-Interview nach der Partie stichelt er gegen einen Spieler, der gar nicht auf diesem Platz stand: Kylian Mbappé.

Borussia Dortmund hat durch das 3:1 gegen AC Mailand vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse perfekt gemacht.

Nach dem Spiel stand BVB-Abwehrspieler Mats Hummel bei "Amazon Prime" Rede und Antwort. Dort fragte er nach dem Ausgang des anderen Gruppenspiels zwischen Paris Saint Germain und Newcastle United.

Den 1:1-Endstand teilte Moderator Sebastian Hellmann mit.

Hummels frotzelt wegen Elfer

Hummels weiter: "Dann sind wir noch nicht durch?

Hellmann und Experte Matthias Sammer klärten daraufhin auf, dass der BVB weiter sei - aber noch nicht als fixer Gruppensieger.

"Die haben noch getroffen? Ich wollte uns jetzt schon loben, dass wir sicher Erster sind", fragte Hummels.

Hellmann: "98. Minute, Elfmeter von Mbappé."

Hummels: "Ah. Wenigstens berechtigt dieses Mal?"

Hellmann: "Das konnten wir von hier nicht sehen."

Hummels: "Ah, ok."

"Wahrscheinlich Hand", sagte Sammer und lacht.

Terzic von Hummels begeistert

Die Hummels-Aussage hat eine Vorgeschichte. Im September verlor der BVB 0:2 in Paris. In der Partie hatte Mbappé BVB-Verteidiger Niklas Süle aus kurzer Distanz an den Arm geschossen - es gab einen Handelfmeter. Die Dortmunder tobten. Nun bekommt der BVB im letzten Gruppenspiel eine Revanche und das "Finale" um den Gruppensieg.

Dortmund-Coach Edin Terzic stellte seinen Abwehrboss unterdessen auf die Stufe mit Jürgen Kohler. "Kohler ist damals in Manchester zum Fußball-Gott geworden. Ich weiß nicht, ob seine Leistung damals besser war als die von Mats heute", sagte Terzic nach dem Achtelfinaleinzug

"Mats hat alles gesehen und erlebt im Fußball. Er ist nicht nur wegen seiner Qualität, sondern auch wegen seiner Erfahrung wichtig. Mats hat ein unglaublich tolles Spiel gemacht. Er hat uns ganz viel Sicherheit gegeben", lobte Terzic.