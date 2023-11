Zwei Klauseln bei Union-Trainer Bjelica aufgedeckt

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Nenad Bjelica soll den 1. FC Union Berlin vor dem Abstieg retten

Nenad Bjelica soll den 1. FC Union Berlin so schnell es geht aus der Krise führen. Nun kommen erste Vertragsinhalte ans Licht.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat in Nenad Bjelica einen neuen Cheftrainer gefunden. Der Kroate unterzeichnete am vergangenen Sonntag seinen Vertrag. Die Köpenicker machten über die Laufzeit keine Angaben, laut "Sport Bild" ist der Kontrakt bis 2025 gültig.

Wie das Sportblatt außerdem enthüllt, wurden darin gleich zwei geheime Klauseln verankert. Zum einen verlängert sich die Laufzeit des Arbeitspapiers um ein weiteres Jahr, sollte Bjelica mit den Köpenickern in dieser Spielzeit den erhofften Klassenerhalt schaffen. Zum anderen soll er dann auch eine Nicht-Abstiegsprämie erhalten, die angeblich bei 100.000 Euro liegt.

Durch diese zwei Klauseln wird auch das klare Ziel von Seiten des Klubs ausgerufen: Der Abstieg soll unbedingt verhindert werden. Nach zwölf Spieltagen rangiert der Champions-League-Teilnehmer mit sieben Punkten auf dem 17. Platz.

Immerhin geht der 52-Jährige seine Aufgabe mit großem Optimismus an. "Ich bin sehr selbstbewusst. Ich denke, dass ich gut zu diesem Verein passe und so erfolgreich sein kann wie mein Vorgänger", sagte der frühere Profi des 1. FC Kaiserslautern zuletzt.

Bjelica fordert Disziplin bei Union Berlin

Der neue Union-Coach arbeitete zuletzt ein halbes Jahr für den türkischen Klub Trabzonspor, zuvor war er auch in Österreich, Italien, Polen und Kroatien aktiv. Dem Sportblatt zufolge stand Nenad Bjelica schon länger auf der Liste von Union-Manager Oliver Ruhnert. Der Kontakt sei über die Berateragentur entstanden, die unter anderem auch Wolfsburgs Trainer Niko Kovac betreut.

Bjelica wird die Eisernen erstmals am Mittwoch in der Champions League bei Sporting Braga betreuen, am Samstag steht das Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister Bayern München an. "Es ist nicht so viel Zeit, bis Mittwoch viel zu verändern. Aber ich werde mir ein Bild machen. Wir wollen diese Spiele erfolgreich gestalten", sagte Bjelica vorab.

Was die Spieler unter seiner Führung zu erwarten haben, machte der neue Chef ebenfalls schon deutlich: Wer Disziplin zeige, "wird mein Freund. Wer nicht, wird Probleme haben".