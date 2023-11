Tuchel: Schwacher FCB-Auftritt "hat sich nicht angedeutet"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel und der FC Bayern verpassten den Sieg gegen Kopenhagen

Der FC Bayern hat den Sieg im ersten von zwei sportlich bedeutungslosen Champions-League-Gruppenspielen verpasst. Nach dem 0:0 gegen Kopenhagen bemängelte Thomas Tuchel den Auftritt seiner Mannschaft. Zu hart ging der Trainer allerdings nicht mit seinem Team ins Gericht.

"Wir haben schon besser gespielt. Wir haben uns schwergetan, Tempo reinzubringen. Es war nicht flüssig genug, nicht schnell genug", fasste Tuchel das torlose Remis gegen den dänischen Meister am Mittwoch zusammen.

Gleichwohl zeigte er sich erleichtert, dass sich sein Team den schwachen Auftritt für das sportlich bedeutungslose Spiel aufhob. "Besser heute als in einem anderen Spiel. Haken dran, weiter", sagte Tuchel. Er habe eigentlich erwartet, dass seine Mannschaft "etwas freier" spiele, ergänzte der Übungsleiter: "Es war dann aber eher das Gegenteil."

Tuchel: Leistung des FC Bayern hat sich "nicht angedeutet"

Trotz des verpassten Dreiers blicke er wieder zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben in der Liga, meinte der Übungsleiter. Das Training vor dem Spiel gegen die Dänen sei gut gewesen. "Also daran lag es jetzt gar nicht." Die durchwachsene Leistung habe sich "nicht angedeutet", erklärte Tuchel: "Aber heute haben wir den richtigen Schlüssel gegen die kompaktstehenden Kopenhagener nicht gefunden."

Ganz ähnlich bewertete auch Manuel Neuer die 90 Minuten. "Wir müssen es einfach so hinnehmen, wie es gekommen ist. Der Trainer hat uns vor dem Spiel eingeimpft, dass wir wenige Räume bekommen werden. Das haben wir auch gesehen. Kopenhagen stand sehr gut und hat das gut verteidigt. Dann hatten sie auch einen sicheren Ballbesitz, gerade in der ersten Hälfte. Ich glaube, was bei uns gefehlt hat, war ein bisschen die Aktivität", sah auch er eine etwas müde Münchner Mannschaft.

Sportlich hat das Remis für den FC Bayern in der CL-Gruppe A keine Auswirkungen. Der deutsche Rekordmeister stand bereits vor dem Anpfiff als Gruppensieger fest. Die Kopenhagener verbesserten ihre Chancen auf das Weiterkommen dagegen. Mit fünf Punkten liegen sie vor dem letzten Spieltag auf Platz zwei.