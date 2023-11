Enthüllt: Neuer winkt DFB-Comeback

IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuer hütet das Tor des FC Bayern

Manuel Neuer konnte sich beim Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und FC Kopenhagen am Mittwochabend gleich mehrfach auszeichnen. Der Torwart darf nach seiner langen Verletzungspause inzwischen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft hoffen.

Laut "Bild" haben Neuers jüngste Leistungen für den FC Bayern Bundestrainer Julian Nagelsmann "sehr imponiert".

Der 37-Jährige soll in der kommenden Länderspielpause im März wieder für die Nationalmannschaft nominiert werden. Nach Angaben der Boulevardzeitung ist es wahrscheinlich, dass Neuer dann mindestens bei einer der beiden Partien wieder zwischen den Pfosten steht.

Der ehemalige Welttorhüter absolvierte sein letztes Länderspiel während der Fußball-WM 2022, als die DFB-Auswahl bereits in der Gruppenphase die Segel streichen musste. Im Anschluss verletzte sich Neuer schwer am Unterschenkel. Es folgte eine monatelange Leidenszeit.

Inzwischen ist Neuer beim FC Bayern zurück auf dem Platz. Der Routinier scheint keine große Anlaufzeit zu benötigen. Beim 0:0 gegen den FC Kopenhagen verdiente sich der Schlussmann die sport.de-Note 2,0.

Neuer: "Keine Absprache" mit Nagelsmann

Mit Bundestrainer Nagelsmann würde es "jetzt keine Absprache" bezüglich einer möglichen DFB-Rückkehr im März geben, reagierte der Münchner Kapitän nach der Nullnummer am Mittwoch.

"Ich stehe im guten Austausch mit meinem Torwarttrainer in der Nationalmannschaft genauso wie mit Julian, und wir gehen alle davon aus, dass ich dabei bin, wenn alles normal läuft", verriet Neuer gleichzeitig.

In der Schlussphase gegen den dänischen Meister hielt der Weltmeister von 2014 den Punkt für den FC Bayern fest. Ein Bewerbungsschreiben in Richtung Nagelsmann? "Er kennt mich, er hat so was schon mal gesehen im Training und auch in den Spielen", meinte Neuer und fügte hinzu: "Von daher bin ich sehr gelassen, was den März angeht."