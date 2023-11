FC Bayern mit "Gääähn-Vorstellung" - England feiert Neuer

IMAGO/Sven Leifer

Müder Königsklassen-Auftritt des FC Bayern

Bei seiner Nullnummer gegen den FC Kopenhagen bekleckerte sich der FC Bayern am Mittwochabend wahrlich nicht mit Ruhm. Für den biederen Auftritt muss der deutsche Rekordmeister medial viel Kritik einstecken, während Remis-Retter Manuel Neuer vor allem in England gefeiert wird. Die internationalen Pressestimmen:

DEUTSCHLAND

ntv: "Für den FC Bayern München geht es schon nach vier Spielen der Champions-League-Vorrunde um nichts mehr: Sowohl das Weiterkommen als auch der Gruppensieg sind schon sicher. Und so gerät auch das Heimspiel gegen den FC Kopenhagen: Zum ersten Mal seit 2018 trifft der FC Bayern in der Champions League nicht im eigenen Stadion."

kicker: "Nach einer ereignisarmen Partie trennte sich der FC Bayern mit 0:0 vom FC Kopenhagen. Damit riss zumindest eine der Erfolgsserien der Münchner in der Königsklasse."

Bild: "Diese Gääähn-Vorstellung lässt die Champions-League-Serie platzen. Die Bayern spielen gegen Kopenhagen nur 0:0. Damit ist die Siegesserie von 17 Spielen in der Gruppenphase futsch. Sie wären das erste Team gewesen, das dreimal in Folge die Gruppenphase nur mit Siegen beendet hätte."

tz: "Der FC Bayern hat sich schon sicher als Gruppenerster für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert, musste aber nun den ersten kleinen Dämpfer hinnehmen. Gegen den FC Kopenhagen reichte es nach einem recht müden Auftritt nur zu einem 0:0-Unentschieden."

Abendzeitung: "Nullnummer gegen Kopenhagen: Bayern gelingt offensiv überhaupt nichts. Das war ganz zähe Kost in der Allianz Arena."

Spiegel: "In der Gruppenphase der Champions League konnte der FC Bayern in den vergangenen Jahren jedes Spiel gewinnen – eine Nullnummer gegen Kopenhagen beendet diese Serie. Beschwerden über mögliche Elfmeter helfen nicht."

Süddeutsche Zeitung: "Auf der Suche nach dem Feuer! In einer merkwürdig behäbigen Partie müht sich der FC Bayern zu einem 0:0 gegen Kopenhagen. Manuel Neuer rettet kurz vor Schluss einen Punkt - und für Thomas Müller gerät das Spiel zu einem dialektischen Erlebnis."

DÄNEMARK

B.T.: "Der FC Kopenhagen durchbricht Bayerns Rekordserie und rückt dem Weiterkommen näher."

Berlingske: "Der dänische Meister holt gegen Bayern München durch ein 0:0 einen wichtigen Punkt. Ein Resultat, das vor dem Spiel statistisch gesehen äußerst unwahrscheinlich aussah."

Jyllands Posten: "Der FC Kopenhagen holt einen wichtigen Punkt auf einem der schwersten Auswärtsplätze."

ENGLAND

Daily Mail: "Manchester United lebt in der Champions League noch, weil Kopenhagen Harry Kane und Co. in München nicht schlagen kann. Aber die Dänen holen einen wichtigen Punkt dank eines späten VAR-Eingriffs, während die Gruppe bis zum Schluss spannend bleibt."

The Guardian: "Kopenhagen stoppt den FC Bayern und bringt Manchester United in Bedrängnis."

The Sun: "Eine Neu-Hoffnung: Warum Manuel Neuer nach dem Albtraum von Galatasaray der unwahrscheinliche Held von Manchester United in der Champions League war."