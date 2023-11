Causa Nübel: Bayern-Tendenz könnte VfB helfen

IMAGO/Jürgen Kessler

Alexander Nübel steht noch bis Sommer im Tor des VfB Stuttgart

Nach zwei weitreichenden Personalentscheidungen beim FC Bayern steht der derzeit an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel ein weiteres Mal in seiner Karriere am Scheideweg: Wie soll es für den Keeper nach dieser Saison weitergehen? Während die Münchner offenbar an eine Verlängerung mit dem 27-Jährigen denken, könnte auch England ein Thema werden.

Alexander Nübel wird am Dienstagabend aufgehorcht haben, als der FC Bayern bekannt gab, dass sowohl Manuel Neuer als auch Sven Ulreich ihre Verträge bis Sommer 2025 verlängerten. Denn ursprünglich war Nübel vor fast 3,5 Jahren nach München gewechselt, um dort Stammkeeper zu werden.

Es folgte jedoch eine Premieren-Saison fast ohne Einsätze und schließlich eine zweijährige Leihe zur AS Monaco. Weil auch in diesem Sommer kein Platz im FCB-Kader war, ging es zum VfB Stuttgart weiter. Dort schlägt sich der Torwart so gut, dass die Schwaben "nichts unversucht lassen", Nübel möglicherweise dauerhaft zu binden, das gab Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vor Kurzem bei "Bild" bekannt.

Entgegenkommen könnte dem VfB in diesem Vorhaben nun ausgerechnet die Verlängerung von Neuer und Ulreich. Denn Stand jetzt hätte Nübel bei Bayern im Sommer 2024 keine Chance auf die Nummer eins, was im Umkehrschluss heißt, dass er wohl nicht nach München zurückkehren wird - vorerst jedenfalls.

Eine weitere Leihe ist nach den Regularien - derzeit - nicht möglich, weil Nübels Vertrag im Sommer 2025 ausläuft. "Sport1" berichtete jedoch am Dienstag, dass man innerhalb der Münchner Führungseben dazu tendiert, mit Nübel zu verlängern, um ihn nochmals zu verleihen.

So könnte er in gut anderthalb Jahren mit dem ebenfalls vor einer Leihe stehenden Daniel Peretz in ein Duell um die Nummer eins einsteigen, wenn Neuer und Ulreich (voraussichtlich) ihre Karriere beenden. Vorher wäre eine weitere Saison im Schwabenland möglich.

VfB Stuttgart denkt an festen Transfer von Nübel

Noch lieber als ein weiteres Jahr mit Nübel auf Leihbasis wäre dem VfB laut dem Regionalportal "BW24" aber eine feste Verpflichtung. Laut "Bild" könnte es zu dieser zuletzt noch als unwahrscheinlich geltenden Variante kommen, wenn der Abgang von Spielern wie Serhou Guirassy die Kassen füllt und wenn die Stuttgarter tatsächlich auf Europacup-Kurs bleiben. Dann wäre das nötige Geld da und auch die Perspektive dürfte für Nübel passen.

Als mögliche dritte Option liegt zudem ein kompletter Neustart abseits von FC Bayern und VfB Stuttgart auf dem Tisch. Nach "Bild"-Infos war im letzten Sommer neben den Schwaben auch England-Klub Crystal Palace intensiv an Nübel dran. Am Ende holte man dann Dean Henderson von Manchester United.

In der Premier League wäre für Nübel wohl das meiste Geld zu verdienen. Zudem dürfte es von der Insel für den deutschen Rekordmeister wohl eine höhere Ablösesumme geben als in den Verhandlungen mit dem VfB.

Viele Möglichkeiten also für Nübel. Wie dieser allerdings selbst plant, ist noch nicht klar.