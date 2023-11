FC Bayern bangt weiter im Star-Trio

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Wer steht Thomas Tuchel beim FC Bayern zur Verfügung?

Der FC Bayern muss vor dem anstehenden Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin weiterhin um ein Trio bangen.

Laut Cheftrainer Thomas Tuchel sind die Einsätze von Minjae Kim, Noussair Mazraoui und Eric Maxim Choupo-Moting am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) offen.

"Aber wissen werden wir das erst am Donnerstag und Freitag", sagte der 50-Jährige am Mittwochabend nach dem 0:0 in der Champions League gegen den FC Kopenhagen.

Tuchel musste im Duell gegen den dänischen Meister auf das besagte Trio verzichten. Kim fehlte aufgrund einer Hüftprellung. Leon Goretzka vertrat den Sommer-Neuzugang als Aushilfs-Innenverteidiger. Mazraoui blieb wegen eines Magen-Darm-Infekts Zuhause. Konrad Laimer agierte auf der rechten Abwehrseite. Choupo-Moting plagen Knie-Probleme.

Der FC Bayern war bereits vor dem Duell mit dem FC Kopenhagen als Gruppensieger sicher für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Somit musste der deutsche Rekordmeister kein unnötiges Risiko eingehen.

FC Bayern: Jamal Musiala vor Comeback?

Für die Münchner geht es in der Fußball-Bundesliga am Samstag in der eigenen Arena gegen den 1. FC Union Berlin weiter.

Womöglich feiert Jamal Musiala dabei sein Comeback. "Am Donnerstag steigt er dann hoffentlich ins Mannschaftstraining ein", verriet Tuchel am Mittwoch, "ob es gegen Union reicht, müssen wir sehen." Musiala musste in den vergangenen Wochen aufgrund einer Oberschenkelverletzung kürzer treten.

Der FC Bayern geht als großer Favorit in die Begegnung mit Union Berlin. Die Eisernen haben seit dem 2. Spieltag nicht mehr gewonnen und rangieren aktuell auf dem 17. Tabellenplatz. Unter der Woche gab es für die Köpenicker ein 1:1 in der Champions League gegen Sporting Braga. Das Aus in der Königsklasse ist bereits besiegelt, eine Restchance auf die Europa League besteht noch.