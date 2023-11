Kehrtwende bei RB-Star? Winter-Abschied "illusorisch"

IMAGO/Christian Schroedter

Timo Werner ist derzeit nur Stürmer Nummer vier in Leipzig

In den vergangenen Tagen wurde bereits über eine zeitnahe Flucht von Timo Werner zurück nach England spekuliert - jetzt die Kehrtwende? Ein Abschied des Stürmers von RB Leipzig im kommenden Winter-Transferfenster soll nun wohl doch sehr unwahrscheinlich sein.

Nach Angaben des "kicker" ist ein Verkauf des formschwachen Angreifers im bevorstehenden Januar "illusorisch", selbst ein Leihgeschäft wird es wohl nicht geben.

Grund dafür sind in erster Linie die finanziellen Rahmenbedingungen bei dem 27-Jährigen, der im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea zurück an den Leipziger Cottaweg gewechselt war.

Timo Werner gilt mit einem geschätzten Jahreseinkommen von knapp zehn Millionen Euro als Top-Verdiener bei RB Leipzig. Dass ihm ein interessierter Klub aus dem Ausland vor dem Hintergrund der aktuellen Form ein ähnliches Gehalt bezahlt, scheint ausgeschlossen. Ebenso, dass Werner selbst auf einen Abgang drängen könnte bei dem Klub, der ihn mindestens noch bis 2026 derart fürstlich zu entlohnen hat.

Der einstige Torjäger vom Dienst, der gegenwärtig auf Rang vier in der internen Stürmer-Hierarchie hinter Lois Openda, Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen zurückgefallen ist, wird vielmehr an seiner körperlichen und mentalen Verfassung arbeiten, um spätestens in der Winter-Vorbereitung einen neuen Anlauf unter Cheftrainer Marco Rose zu wagen.

Erst zwei Startelf-Einsätze für Werner in Bundesliga und CL

Die derzeitigen Zahlen sprechen Bände: Im letzten halben Jahr bringt es Timo Werner in wettbewerbsübergreifend 20 Pflichtspielen auf lediglich ein Tor. Der EM-Zug scheint ebenfalls schon abgefahren, auch wenn er unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann seine beste Saison als Profi spielte. 2019/2020 war das, als er in 45 Partien 47 Scorerpunkte sammelte.

Zwei Startelf-Einsätze stehen in der laufenden Bundesliga- und Champions-League-Saison erst zu Buche. Selbst wenn der gebürtige Stuttgarter auf eine mittelfristige Leipzig-Flucht spekuliert, muss er sich vor allem über Leistung erst einmal wieder selbst ins Schaufenster stellen.