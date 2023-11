Schnappt sich der VfB Kölns Top-Talent?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Justin Diehl spielt aktuell in der Regionalliga West

Der Poker um eines der größten Talente des 1. FC Köln spitzt sich zu. Schließt sich Justin Diehl schon im Winter einem anderen Bundesligisten an?

Es kommt Fahrt in den Poker um Kölns Top-Talent Justin Diehl. Nach Informationen der "Bild" haben mehrere Top-Teams den Youngster auf dem Zettel. Das Interesse von Rhein-Rivale Bayer Leverkusen ist schon länger bekannt. Nun soll sich auch der Ligarivale VfB Stuttgart im Tauziehen um den 19-Jährigen angemeldet haben.

Wie die "Bild" berichtet, hofft der Drittplatzierte der Bundesliga auf seine Chance im Transfer-Rennen und beobachte Diehl seit "geraumer Zeit".

Ein Wechsel des Nachwuchsspielers scheint immer wahrscheinlicher.

Der Grund: Schon seit dem Sommer ist das Verhältnis zwischen Spieler und Klub angespannt. Diehl kündigte damals an, seinen Vertrag (läuft bis 2024) nicht verlängern zu wollen. Daraufhin schickte Trainer Steffen Baumgart den Spieler zur zweiten Mannschaft.

Trotz Annäherungsversuchen der beiden Lager soll dann ein Treffen zwischen Klub sowie Spieler und Berater kurzfristig abgesagt worden sein. Offen ist nun, wie es mit Diehl weitergeht.

1. FC Köln: Justin Diehl spielt nur in der zweiten Mannschaft

In Köln kommt das Offensiv-Juwel in der Reservemannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz, erzielte dort in 17 Spielen zehn Tore und acht Vorlagen.

Köln-Trainer Steffen Baumgart hatte zuletzt betont, dass eine vorzeitige Trennung im Winter "aktuell kein Thema" sei. "Er ist ein guter Junge und wird seinen Weg gehen, aber eben nicht mit uns", sagte Baumgart deutlich, der betonte, dass diese Entscheidung beim Spieler selbst liege.

"Wir haben die Tür nie zu gemacht. Wir haben ihm viele Möglichkeiten gegeben. Er will aber – Stand jetzt – nach dem kommenden Sommer nicht mehr bei uns sein. Wir würden gerne mit ihm weiterarbeiten und ihn hier zum Bundesligaprofi machen."

Daraus wird wohl aller Voraussicht nach nichts. Stattdessen könnte er möglicherweise in Leverkusen oder Stuttgart debütieren.