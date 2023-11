Neururer über Tuchel: "Erzählt absoluten Müll"

IMAGO/Ulrich Wagner

Beim FC Bayern nicht unumstritten: Thomas Tuchel

Am Mittwochabend berief Thomas Tuchel seinen formschwachen Schützling Serge Gnabry nicht in die Startelf des FC Bayern. Eine Entscheidung, für die der Coach von einem Amtskollegen eine heftige Schelte kassierte.

"Ich hoffe nur, dass, wenn Serge Gnabry beim Trainer nachfragt, warum er keine Chance bekommt, Thomas Tuchel nicht auch so argumentiert, wie er es uns erzählt. Denn sonst hat er einen Spieler verloren. Wenn mir das ein Trainer erzählen würde als Spieler, würde ich fragen, ob er einen nassen Hut auf hat. Das ist ja unfassbar", polterte Peter Neururer im "Fantalk" bei "Sport1".

Gnabry ist eines der Sorgenkinder in München, in der laufenden Saison kommt der deutsche Nationalspieler einfach nicht in Fahrt. Zwischenzeitlich bremste ihn ein Unterarmbruch mehrere Wochen aus.

Im sportlich bedeutungslosen Champions-League-Heimspiel gegen den FC Kopenhagen (0:0) wurde der 28-Jährige erst zur 64. Minute eingewechselt. Zählbares brachte auch er nicht mehr zustande.

FC Bayern: Neururer nennt Tuchel-Aussagen "absoluten Müll"

Ebenso sauer stießen Neururer die lobenden Aussagen von Tuchel über Thomas Müller auf. Trotz aller Schwärmereien ist der Routinier beim Rekordmeister meist nur Edeljoker.

"Als Spieler würde ich fragen: 'Wenn du so über mich redest, warum spiele ich dann gar nicht?' Was der da erzählt, ist absoluter Müll. Das kannst du nicht machen", teilte Neururer in Richtung Tuchel aus.

Der Übungsleiter ist beim FC Bayern nicht unumstritten. Seine direkten Vorgesetzten stärken dem Nachfolger von Julian Nagelsmann zwar immer wieder den Rücken, dennoch steht er ständig unter Beobachtung.

Gegen Kopenhagen räumte Tuchel Müller eine Bewährungschance in der Anfangsformation ein, die der 34-Jährige allerdings kaum für sich nutzen konnte. Von sport.de erhielt der Offensivmann die biedere Note 4,0.

Ob Müller auch 2024/2025 noch für den deutschen Branchenprimus auflaufen wird, ist offen.