EM-Auslosung HEUTE im LIVE-Stream bei sport.de

Die EM-Auslosung im Live-Stream bei sport.de

Wenn heute Abend in der Hamburger Elbphilharmonie die Vorrunden-Gruppen der Fußball-EM 2024 ausgelost werden, bist du im LIVE-Stream auf sport.de mittendrin. Wen zieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Gegen wen müssen Frankreich, England und Co. ran?

sport.de überträgt die EM-Auslosung ab 17:45 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Stream (Das Video öffnet sich oben im Artikelbild).

Im Rahmenprogramm treten in der imposanten Hamburger Elbphilharmonie unter anderem Star-Geiger David Garrett und der Münchner Tenor Jonas Kaufmann auf. Begleitet werden sie vom Bundesjugendorchester, dem Bundesjazzorchester und dem Bundesjugendchor. Ab 18 Uhr beginnt dann die Los-Prozedur.

Wer die entsprechenden Kugeln zieht, ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Bekannt ist nur, dass laut UEFA elf ehemalige Europameister auf der Bühne stehen werden.

So sehen die Töpfe aus:

Lostopf 1: Deutschland , Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England Lostopf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich

Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich Lostopf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien Lostopf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Playoff A, Sieger Playoff B, Sieger Playoff C

Das DFB-Team ist als Gastgeber in Topf 1 gesetzt und steht als Kopf der Gruppe A fest. Die Setzliste ergibt sich aus der UEFA-Rangliste nach der EM-Qualifikation.

Diese Hammer-Gruppe droht Nationalmannschaft

Möglich ist, dass Deutschland sich am Samstagabend nach der Auslosung in einer Gruppe mit Österreich, den Niederlanden und Titelverteidiger Italien wiederfindet. Hat die zuletzt wankende DFB-Elf aber Glück könnte sie auch auf Albanien, die Slowakei und Luxemburg treffen.

Wann stehen wirklich alle Teilnehmer der EM 2024 fest?

Die drei Playoff-Turniere finden Ende März 2024 statt. Alle Begegnungen werden in einer Partie entschieden. Am 21. März werden die sechs Halbfinals ausgetragen, am 26. März 2024 finden die drei Endspiele statt.