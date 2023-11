FC Bayern trauert um Ehrenmitglied Kissinger

IMAGO/Markus Fischer

Der FC Bayern trauert um Henry A. Kissinger

Im stolzen Alter von 100 Jahren ist der ehemalige US-Außenminister Henry A. Kissinger verstorben. Auch der FC Bayern München trauert um den gebürtigen Mittelfranken.

"Henry A. Kissinger war ein Mensch, der stets für den Frieden eintrat und auf der ganzen Welt ein sehr hohes Ansehen genoss", wurde Bayern-Präsident Herbert Hainer in einer Klubmitteilung zitiert.

Kissinger, der in seinem Haus in Connecticut verstarb, war seit 1989 Ehrenmitglied beim deutschen Rekordmeister. Der Politiker war großer Fußballfan, im Rahmen der damaligen US-Tour der Bayern besuchte er das Mannschaftshotel in New York und erhielt die Mitgliedsnummer 6.007.

"Wir sind sehr stolz, so einen großen Politiker und so eine herausragende Persönlichkeit in unserer Bayern-Familie gehabt zu haben. Unsere Gedanken sind bei der Familie des Verstorbenen", erklärte Hainer.

FC Bayern führte Interview mit Kissinger

Kissinger wurde am 27. Mai 1923 mit dem Namen Heinz Alfred in Fürth geboren, 15 Jahre später floh er mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten in die Vereinigten Staaten und wurde dort in Henry umbenannt.

Er studierte an der Elite-Universität Harvard und wurde in den 60ern vom republikanischen Präsidenten Richard Nixon als Nationaler Sicherheitsberater ins Weiße Haus geholt. Später wurde Kissinger Außenminister.

Erst im Mai gab der Friedensnobelpreisträger dem Bayern-Magazin "51" ein exklusives Interview. Dabei sprach er auch über Franz Beckenbauer.

"Ja, der Kaiser … wissen Sie: Helden ziehen allein ihre Kreise – aber sie werden zu Mythen, wenn sie das Leben von uns allen veredeln und unsere Herzen berühren. Und Franz Beckenbauer wurde zu einem solchen Mythos", erklärte Kissinger.

Neben dem FC Bayern veröffentlichten auch die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg Beileidsbekundungen. Kissinger galt als Fan des Kleeblatts, besuchte 2012 sogar ein Bundesligaspiel des Vereins.