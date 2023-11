Knallhart-Kurs bei Bayern-Flirt aufgedeckt

IMAGO/Paul Terry

Joao Palhinha (r.) würde den FC Bayern Millionen kosten

Der FC Bayern ist dem Vernehmen nach weiterhin an Joao Palhinha vom FC Fulham interessiert. Günstig wäre der defensive Mittelfeldspieler im Winter aber keinesfalls.

Das britische Portal "TEAMtalk" widerspricht Spekulationen, wonach der FC Fulham seinen Profi im Januar für weniger als umgerechnet rund 66 Millionen Euro (57 Millionen Pfund) abgeben könnte. Stattdessen soll der Premier-League-Klub fest entschlossen sein, Palhinha nicht unter seinem taxierten Marktwert abzugeben.

Die Londoner sind in einer komfortablen Verhandlungsposition. Palhinha hat erst vor wenigen Wochen einen neuen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Der FC Bayern müsste beim Hauptstadtklub also erst einmal Überzeugungsarbeit leisten und dies funktioniert bekanntlich am besten mit einer hohen Ablösesumme.

Palhinha stand kurz vor Wechsel zum FC Bayern

Palhinha stand im Sommer schon kurz vor einem Wechsel an die Säbener Straße, weilte am Deadline Day sogar schon in München. Doch ein Deal scheiterte auf den letzten Metern. Der 28-Jährige ist trotz seines geplatzten Transfers mit sich im Reinen, wie er unlängst im klubeigenen Podcast offenbarte: "Ich glaube, ich bin zufrieden, weil ich spiele. Ich spiele, ich mache meinen Job."

"TEAMtalk" zufolge hat der FC Fulham mit André von Fluminense einen potenziellen Nachfolger für das defensive Mittelfeld im Visier. Zieht es Palhinha im Gegenzug somit doch noch zum FC Bayern?

FC Bayern: Bekommt Tuchel seine "Holding Six"?

Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel wünscht sich eine sogenannte "Holding Six".

Martín Zubimendi von Real Sociedad wurde zuletzt als weiterer Kandidat gehandelt. Wie "El Nacional" berichtet, präferiert der spanische Nationalspieler allerdings einen Wechsel in die Premier League. Der FC Arsenal soll demnach bereit sein, die kolportierte Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro für Zubimendi zu bezahlen.