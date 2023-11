Bericht: Offensivstar könnte den BVB im Winter verlassen

IMAGO

Donyell Malen (r.) vom BVB soll bei einem Premier-League-Duo hoch im Kurs stehen

Gerüchte um ein Interesse aus der englischen Premier League an Donyell Malen von Borussia Dortmund halten sich seit Wochen hartnäckig in den Medien. Neue Spekulationen bringen nun sogar einen Abschied vom BVB in der anstehenden Wintertransferperiode ins Spiel.

Der FC Liverpool und Manchester United sollen mit dem Gedanken spielen, im Januar ihr Glück bei BVB-Star Donyell Malen zu versuchen. Das will Transfer-Experte Ekrem Konur erfahren haben.

Das spanische Portal "todofichajes" brachte Malen unlängst bereits mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung. Demnach soll Coach Jürgen Klopp dem Niederländer zutrauen, auf Sicht die Rolle von Superstar Mohamed Salah bei den Reds einzunehmen. Für Salah sollen immer wieder astronomische Offerten der millionenschweren Klubs der saudi-arabischen Pro League beim FC Liverpool eintrudeln.

Ende September berichtete bereits die "Sport Bild", dass Klopp "ein Auge" auf Malen geworfen haben soll.

Konur bringt mit Manchester United nun einen weiteren Premier-League-Klub mit dem 24-jährigen Niederländer in Verbindung.

Malen überzeugt beim BVB auch als Joker

Um überhaupt auch nur eine geringe Aussicht auf Erfolg zu haben, müssten Liverpool und/oder ManUnited im Winter allerdings wohl schon eine enorme Menge Geld in die Hand nehmen. Der BVB, der 2021 selbst 30 Millionen Euro für den Flügelflitzer zahlte, dürfte wenig Interesse daran haben, Malen vor der Rückrunde ziehen zu lassen. Zumal gleichwertiger Ersatz schwer zu finden sein wird.

Zuletzt rückte der Nationalspieler beim BVB zwar etwas ins zweite Glied, beim 4:2-Sieg der Dortmunder gegen Borussia Mönchengladbach erzielte Malen als Joker zuletzt allerdings seinen vierten Ligatreffer der laufenden Saison.

Insgesamt kommt der Offensivspieler 2023/24 wettbewerbsübergreifend in 18 Pflichtspielen auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Werte, die nun wohl auch die Konkurrenz auf den Plan gerufen haben.